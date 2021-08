¿Combinar vacunas? López-Gatell explica por qué no debes mezclar dosis contra Covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población que evite aplicarse dosis de la vacuna contra Covid-19 adicionales, cuando ya se cuenta con el esquema de alguna otra farmacéutica. Incluso, dijo que no importa que en algunos países no se acepte vacunas específicas, es necesario evitar esta práctica.

El funcionario dijo que científicamente no se ha encontrado ninguna utilidad a agregar una dosis extra de la vacuna o a mezclar medicamentos de diferentes farmacéuticas. "Debemos enfatizar que no recomendamos hacerlo, precisamente porque la cobertura o la capacidad de lograr un efecto protector se obtiene al completar un esquema. No hay un beneficio adicional", explicó durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional.

López-Gatell explicó que el combinar vacunas no representa algún riesgo a la salud, pero tampoco mejora la respuesta inmune del organismo. Esto, desde el punto de vista médico y biológico.

FOTO: Presidencia

Más de 100 millones de vacunas en México

López-Gatell reconoció que es una situación adversa el hecho de que algunos países no reconozcan ciertas vacunas aplicadas en México, pero reiteró la petición de no agregar un medicamento diferente a los ya aplicados.

En la Conferencia Mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que México tendrá 100 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 a finales de agosto. Ahí explicó que nuestro país será uno de los diez en el mundo que ya hayan alcanzado esta cifra de medicamentos para enfrentar la pandemia.

“Estimamos que a fines de agosto se alcancen los 100 millones de dosis en nuestro país, que es el plan que tenemos establecido. Esto significa que hoy en día son menos de 10 países los que tienen más de 100 millones de dosis, entonces vamos a llegar ahí más o menos a fines de agosto”, explicó en la cita con los medios de comunicación.