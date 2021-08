CNTE de Michoacán prevé caravana para exigir sueldos; acusan falta de recursos para profesores estatales

Benjamín Hernández, secretario general de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró que durante el ciclo escolar pasado el magisterio ya se había manifestado por el incumplimiento de pagos. Destacó que el Congreso de Michoacán iba a presupuestar de manera adecuada para que no se tuvieran estos problemas.

En entrevista con Javier Alatorre, el representante dijo que no se han pagado dos quincenas, lo cual ascendería a 500 millones de pesos que no han llegado a los profesores. Explicó que a mediados de año el gobierno se quedó sin recursos para darle el sueldo a los maestros.

Indicó que este problema solamente se ha presentado en los docentes que fueron contratados a nivel federal y que los estatales no están contemplados en su sueldo, el cual no ha sido sometido tampoco al incremento nacional. Aseguró que gobierno local ha dicho que no tiene recursos para cumplir con la nómina, al menos hasta que termine su gestión.

Comentó además que el gobernador no se encuentra en la entidad y que el secretario de Gobierno no ha ayudado a que se cumpla con esta obligación hacia los trabajadores del Estado.

"Tiene que buscar los mecanismos y alternativas para darle salida; no simplemente no tengo dinero y por lo tanto no te voy a pagar", dijo.

Dijo que aunque no se ha pagado los cheques de los 28 mil trabajadores afectados, no se cierran a la posibilidad de entablar una mesa de discusión. Agregó que hay un choque entre el gobierno estatal y federal, pero pidió que se cree una ruta de trabajo para solucionar el problema.

Los profesores buscan que les pague su sueldo.

Los trenes llevan 12 horas parados

A 72 horas de iniciado el bloqueo en las vías férreas a la altura de la localidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, este martes suman 12 trenes varados sin poder ingresar o salir del puerto internacional de Lázaro Cárdenas.

La mañana del sábado pasado, integrantes de la fracción magisterial "Poder de Base", adherida a la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instalaron un plantón sobre la red ferroviaria en exigencia de pagos salariales.

El gobierno de Michoacán adeuda la segunda quincena de julio a cerca de 30 mil docentes con plaza estatal, quienes desde mediados del mes pasado se han manifestado recurrentemente ante el retraso en la entrega de su sueldo.

De acuerdo a la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac), son cerca de 35 maestros de la CNTE quienes mantienen el bloqueo e impiden el paso de 12 trenes cargueros que actualmente se encuentran detenidos.

Con la misma consigna de exigir el pago inmediato de salarios, otro grupo de docentes provenientes de todas las regiones del estado, bloquearon el día de ayer tres salidas en la ciudad de Morelia.

Mientras que para este martes, los maestros de la CNTE alistan una caravana motorizada que partirá del Centro Histórico de Morelia rumbo al aeropuerto internacional "General Francisco J. Mújica", donde prevén manifestarse a las afueras para generar mayor presión en las autoridades estatales.

Los inconformes piden una audiencia con el gobierno local y federal

Alista CNTE en Michoacán, caravana motorizada

La Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), alista el arranque de una caravana motorizada que se dirigirá hacia el aeropuerto internacional de Morelia, "Gral. Francisco J. Múgica".

Los docentes exigen el pago de salarios correspondientes a la segunda quincena de julio, que adeuda el gobierno de Michoacán a cerca de 28 mil trabajadores con plaza estatal.

Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la CNTE en el estado, indicó que además, existe un adeudo rezagado desde 2020 por un monto de 651 millones de pesos por concepto de bonos y prestaciones.

El líder sindical dijo que el gremio está declarado en sesión permanente y en estado de alerta, debido a que, desde la quincena pasada, se registró un retraso de seis días en la entrega de los salarios.

"Hemos decidido instalar la Asamblea Estatal Representativa con la intención de poder planear actividades de presión política porque esta es la única alternativa que nos dejan ante una cerrazón por parte de la autoridad estatal que no ha salido a dar una explicación del motivo de la falta de pago", lamentó.

Los manifestantes prevén arribar al aeropuerto de Morelia, ubicado en el vecino municipio de Álvaro Obregón, donde externarán sus exigencias y permanecerán a las afueras por un tiempo indefinido.