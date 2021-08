AMLO lamenta que UdeG no regrese a clases presenciales

Ante el anuncio de la Universidad de Guadalajara (UdeG) de no regresar a clases presenciales al menos hasta que los casos activos de Covid-19 en Jalisco disminuyan y se incremente la vacuna en el grupo de edad más joven, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta decisión es lamentable y un ataque de sus adversarios políticos.

“Ayer me decían en Jalisco que ya están preparando el regreso a clases, en Jalisco, pero ya el señor que manda en la Universidad de Jalisco, de Guadalajara, ya dijo que ellos no. Que no es el rector, es el señor Padilla. Con otros propósitos, propósitos políticos. Como estoy llamando a que se regrese a clases presenciales, porque nos conviene a todos, porque ya es mucho tiempo sin clases presenciales, ahora los opositores están agarrando esto de bandera”, expuso durante la conferencia mañanera.

De acuerdo con lo anunciado por la Casa de estudios, el próximo 10 de agosto regresarán de manera virtual los alumnos del sistema de educación media superior y superior de esta institución educativa y posteriormente, conforme avance la vacunación, posiblemente después del 15 de septiembre se podría analizar la asistencia presencial a las aulas.

La decisión la anunció el rector general Ricardo Villanueva Lomelí en rueda de prensa conjunta con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el pasado 24 de julio cuando se anunciaron los protocolos para el regreso presencial del sistema público de educación básica.

Justifica decisión UdeG y rechaza criterios políticos

Luego de las declaraciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto al no regreso a la presencialidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en base a criterios políticos, la Casa de estudios aclaró que se basan en criterios exclusivamente científicos.

"Los jóvenes de 16 a 30 años de edad concentran 37 por ciento de los casos positivos en el último mes y el 95 por ciento de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara están en este rango de edad".

El pasado 26 de julio, el Rector General, Ricardo Villanueva Lomelí, compartió que en Jalisco los contagios se han acelerado siete veces más rápido en los últimos 21 días, en comparación con la primera ola del mes de enero de 2021, en la que tardamos 147 días en llegar al mismo número de casos por semana.

"Del 26 de junio al 31 de julio de 2021 pasamos de 905 casos reportados por semana a 10,933, lo que representa 12 veces más el número de contagios que teníamos hace cinco semanas".

Pero no solo se han incrementado los contagios, también han aumentado las hospitalizaciones y las defunciones. De acuerdo al reporte estatal, el número de pacientes hospitalizados al día, incrementó de 77, reportados el 26 de junio, a 656 al 31 de julio, lo que representa 8.5 veces más el número de pacientes hospitalizados que teníamos hace cinco semanas.

En el rubro de defunciones, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que en junio se registraron 307 muertes a causa del virus SARS-CoV-2, mientras que en julio se registró un incremento del 32.25 por ciento, con 406 defunciones.

Además, la decisión de la UdeG está en la misma línea de otras universidades públicas como la Universidad Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politiécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Así, el retorno virtual se aprobó en sesión del consejo de Rectoras y Rectores el pasado 19 de julio, este órgano colegiado tomó la decisión de posponer el regreso presencial a las aulas.