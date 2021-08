Tercer Informe de Gobierno: AMLO reitera que no ha incrementado el precio de combustible

En tres días, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dará su tercer informe de gobierno, por lo que ha indicado que ha cumplido con una de sus promesas relacionadas con el no incrementar el precio de los combustibles y la luz.

“Dijimos que no íbamos a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles y cumplimos. No ha habido gasolinazos […] Hechos no palabras” mencionó López Obrador en un mensaje que compartió en redes sociales.

Lo anterior forma parte de los compromisos que ha establecido el presidente para su presente gestión, por lo que enfatizó que ante el incremento injustificado del gas, se comprometió a comenzar con la distribución de cilindros de gas a un precio justo y lo cumplió, ya que la empresa estará comenzó su etapa de prueba en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Añadió que “el precio de la gasolina, el diésel y la luz no ha aumentado por encima de la inflación y el incrementos del gas ya se está corrigiendo, porque se establecieron precios máximos y porque ya viene Gas Bienestar”.

Gas Bienestar

Fue el viernes 27 de agosto que comenzó la fase de prueba de Gas Bienestar en la alcaldía Iztapalapa, y el principal objetivo es la venta y distribución a familias de bajos ingresos.

El tanque de 20 kilogramos se ofertó en 400 pesos, es decir, 40 pesos menos de lo que regularmente se comercializa y el de 30 kilogramos se comercializó en 600 pesos, de acuerdo con lo reportado por los usuarios en redes sociales. El precio del gas comercializado por la empresa estatal no estará subsidiado y el compromiso es que el precio no se eleve por encima de la inflación.

En una primera etapa se abastecerá a consumidores de la Ciudad de México, aunque el objetivo es que suceda en todo el país. La empresa con terminales de distribución de gas licuado en Tepeji del Río y Tula, por lo que la gasera tendrá la capacidad de rellenar 4,800 cilindros.

La creación de la empresa estatal fue anunciada por el político tabasqueño en julio ante el alza de los precios del Gas LP, la cual depende de Petróleos Mexicanos (Pemex). En su momento, aseguró que la compañía lo comercializaría en un precio justo, ya que no había logrado cumplir con su compromiso de que no incrementaran los precios del gas LP. Asimismo, justificó que busca incentivar la competencia, por lo que se establecería un mecanismo para establecer los precios máximos.

