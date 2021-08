PRD garantiza atención a mujeres y creación de clínica post covid

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga, anunció que los tres ejes prioritarios de su agenda en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, será garantizar y luchar por los derechos de las mujeres, la salud y la economía.

“Vamos a seguir trabajando en beneficio de la ciudad, vamos apostarle ampliamente a todo lo que tiene que ver con el tema de la salud, así como garantizar la recuperación económica. Los ejes que he abordado desde la legislatura que está terminando en el Congreso capitalino han sido en favor de los derechos de las mujeres, y en esta legislatura no va faltar este tema sobre la mesa de mi parte”, señaló.

Explicó que con el objetivo de garantizar atención médica a las personas que padecieron el virus del Covid-19 y que en estos momentos enfrentan secuelas físicas, psicológicas y emocionales a causa de esta enfermedad, propondrá la creación de la Clínica Post Covid, que brindará rehabilitación física y emocional a todas las personas que enfrenten este tipo de secuelas, pues la salud es un de las cosas más preciadas para cualquiera, “y el virus del Covid nos demostró lo vulnerables que somos y lo mal que está el sistema de salud”.

“A mí me pasó como seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, el Covid me afectó y su impacto fue brutal, además, el sistema de salud público fue incapaz de atenderme durante la enfermedad y posteriormente he tenido que enfrentar las secuelas”, señaló.

Destacó que de acuerdo con médicos y pacientes este virus ataca a múltiples órganos como pulmones, riñones y el sistema cardiovascular, genera problemas de movilidad derivados de la pérdida de masa muscular, estrés post traumático, ansiedad y depresión, así como secuelas que provocan la pérdida de memoria, vista y caída de cabello, entre otros padecimientos para los que no existen suficientes médicos especializados.

Quiroga Anguiano, reiteró que como diputada local trabajará para reformar la Ley de Salud y crear la Clínica Post Covid, “porque sé que en estos momentos los capitalinos se encuentran gravemente afectados económicamente y no cuentan con recursos para rehabilitarse de manera adecuada”.

Asimismo, la legisladora perredista, recordó que la desaparición del Centro de Detección de Cáncer de Mama dejó en desamparo a 8 mil 500 mujeres que padecen esta enfermedad, por lo que una de las propuestas durante campaña fue trabajar y pelear para que este espacio vuelva a abrir sus puertas para garantizar que ninguna mujer con cáncer de mama se quede sin servicio médico.

Lamentó que el gobierno federal haya cancelado los convenios con fundaciones y asociaciones como el FUCAM que atendía mujeres con cáncer y que brindaban un diagnóstico oportuno a través de la realización de mastografía, ultrasonido mamario, tratamiento y seguimiento especializado de esta enfermedad, “de acuerdo con datos del INEGI, se estimó que al cierre del 2020, habría alrededor de 16 mil 500 casos nuevos de cáncer de mama, los cuales podrían ser totalmente curables si se detectaban en una etapa temprana”.

Por otro lado, la legisladora perredista acusó que anteriormente en la Alcaldía de Iztapalapa se tenía la oportunidad de realizarse mastografías gratuitas en unidades móviles y ahora tampoco se cuenta con ese servicio, en estos momentos donde el cáncer está atacando a mujeres cada vez más jóvenes.

“El cáncer es una enfermedad silenciosa, costosa y dolorosa, por eso es urgente que en la Ciudad de México y en la Alcaldía Iztapalapa nos devuelvan la clínica del FUCAM para que ninguna mujer con cáncer de mama se quede sin atención o muera por no tener dinero para pagar”, señaló.

Subrayó que como legisladora impulsará reformas de ley para garantizar que haya el presupuesto suficiente para el diagnóstico, atención, recuperación y medicamentos de todas las personas que tienen cáncer.

Finalmente, Gabriela Quiroga Anguiano, informó que otra de sus banderas importantes dentro de su agenda legislativa es velar por los derechos de las y los niños, por ello que impulsará iniciativas de ley que garanticen una digna educación, como buscar que se les brinden laptops, internet de banda ancha de alta calidad, así como atención psicológica gratuita.

“Hace falta sensibilidad para poder hacer buenos gobiernos, vamos a trabajar por o qué de verdad importa, por lo que los capitalinos tienen una mano amiga, una aliada y desde el PRD se verá la diferencia, vamos apoyar y velar por la gente que confió en nosotros”, finalizó.