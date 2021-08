Piden capacitar a directores de las escuelas en Edomex para enfrentar casos de Covid-19

Con el retorno a clases presenciales, que arranca con el ciclo escolar 2021-2022 es necesario capacitar a los directores de las escuelas del Estado de México, para que sepan cómo actuar ante la presencia de casos de Covid-19; ya que no será suficiente el personal de la Jurisdicción Sanitaria para hacer intervenciones, aseguró Francisco Cuevas Dobarganes.

El Director de la Unión Industrial del Edomex (UNIDEM) consideró que, aunque hay disposición de las autoridades estatales para actuar, a través de la Jurisdicción Sanitaria ante un posible caso sospechoso; no será suficiente el personal de salud, ni la capacidad para revisar e intervenir todas las escuelas y tomar las decisiones requeridas.

De acuerdo con las disposiciones del gobierno del Edomex, la dependencia determinará el cierre del plantel, si se llegarán a registrar varios casos positivos a COVID-19; sin embargo, el representante de los industriales señaló que los responsables de las escuelas deberían de tener la capacidad de actuar de manera inmediata y evitar la propagación del virus.

“Habría que capacitar a los directores, coordinadores y maestros de las escuelas para que puedan actuar de inmediato y no esperar a que venga personal de salud, sino ellos mismos tomar decisiones para mandar a los niños a su casa”.

“En el caso de que se lleguen a presentar algunos casos de niños enfermos, se marcan ciertos límites para que se vayan a casa 15 días de cuarentena”.

Cuevas Dobarganes señaló que resulta vital sensibilizar a los padres para que en caso de que sus hijos presenten síntomas en la tarde o noche, avisen a los planteles y demás padres de familia por medio de grupos de Whatsapp y evitar a así que los niños sigan asistiendo y contagiándose entre sí.

El director de UNIDEM Advirtió que hay el riesgo de que muchos de los niños al contraer el virus no presenten síntomas, sin embargo, sí podrían ser portadores del virus, tanto para personas no se han vacunado o para enfermos de cáncer, del corazón o diabetes, por lo que sería preferible que ese grupo de menores no acudan a clases presenciales para reducir riesgos.

Destacó que ante los problemas emocionales que enfrenta la población estudiantil, es bueno el esfuerzo para retornar a clases, pues hay estudios que indican que cuatro de cada cinco niños tienen problemas de ansiedad y uno de cada cinco tienen problemas serios de depresión, pues ya requieren tener contacto entre niños.

Sin embargo señaló que es muy importante que se cumplan con todas las medidas sanitarias para evitar contagios en las escuelas.

Señaló que aunque se están implementando medidas de protocolo para evitar contagios, es importante ver lo que ha pasado en Estados Unidos, en estados como Texas, Carolina del Norte y Pensilvania donde han tenido que regresar a los niños a sus casas por contagiarse en la escuela, durante el recreo.

“No tendría caso que los estudiantes cumplan con las medidas al ingresar a los planteles, la sana distancia y el cubrebocas, si en el recreo se rompen los protocolos”.

“Es muy importante en ese momento que las medidas de sana distancia no se relajen, que los niños cuando tomen alimentos en el descanso, lo hagan en espacios abiertos y con sana distancia de al menos dos metros entre ellos. También debería de establecerse un protocolo para hacer ejercicio, ya que es cuando los menores tienden a quitarse el tapabocas y respirar con mayor frecuencia lo que promueve los contagios”.