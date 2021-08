Ni el FRENAA ni la CNTE, detienen al presidente: AMLO

Al afirmar que su gobierno no tiene ningún pendiente con el magisterio chiapaneco y del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó una consigna: “ni el FRENNA ni la CNTE, detienen al presidente”.

Explicó que antes de llegar a la inauguración del Hospital General de Zona No. 1 ‘Nueva Frontera’ fue nuevamente detenido en su camioneta por la dirigencia magisterial de la CNTE, pero no se bajó a firmar sus exigencias.

“El presidente de México no puede huir, no puede ser rehén de nadie; a lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie.

“Imagínense que me paran, que me detienen, y que yo firmo ahí cualquier compromiso en esas circunstancias, pues no tendría yo autoridad moral, ni autoridad política. Les digo a los de la CNTE de Chiapas que entiendan que esos no son los modos, los hemos atendido y quiero que sepan las maestras y maestros de Chiapas que no tenemos ningún pendiente con el magisterio de Chiapas y con el magisterio nacional”, dijo.

Acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, explicó que estas acciones tienen que ver con un tema político, pues no están conformes con el gobierno chiapaneco, pero de acuerdo con el presidente ya no hay maltrato ni se impuso la reforma educativa.

“Este es un asunto meramente político, tiene que ver con una vanguardia, un grupo, no con todos los maestros, porque incluso estoy haciendo al mismo tiempo un llamado al magisterio de Chiapas y a los dirigentes para que consulten a las bases, para que le pregunten a los maestros de Chiapas sí así se debe tratar el presidente de México, porque se supone que es un movimiento democrático y en la democracia es el pueblo el que manda.

“Es un asunto político porque un grupo nunca ha estado en favor de nuestro movimiento. Yo recuerdo que cuando luchábamos por triunfar para hacer un lado el régimen de corrupción, a los partidos reaccionarios y conservadores, había elecciones en Chiapas y en vez de que nos ayudarán quemaban las urnas, porque ellos no estaban de acuerdo con la vía electoral… llamando a no votar”, recordó.

Ahora, añadió, se quedaron sin argumentos y dicen que somos iguales a los que estaban antes, pues no pueden justificar que su actitud política no haya triunfado… también es politiquero porque la CNTE en Chiapas tienen diferencias con el gobernador y que no tenían con el gobernador anterior.

En ese sentido, pidió a los maestros de Chiapas que reflexiones su actos de provocación, pues no cree que haya un presidente que haya tratado con tanto respeto a los maestros del estado.

Por Paris Salazar y Francisco Nieto