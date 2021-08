Checo Pérez listo para GP de Bélgica; decidirán si se corre o no la carrera de Formula 1: Minuto a minuto

Los primeros minutos del GP de Bélgica fueron difíciles para el mexicano Sergio Pérez, luego de que se anunciara que no podría correr en la carrera de este día, esto después de que se accidentó su monoplaza en la vuelta de instalación en la pista de Spa-Francorchamps, justo antes de la prueba.

Pero la lluvia retrasó el inicio de la carrera e incluso, aún no hay certeza si se correrá esta mañana o si será pospuesta la competencia de la Formula 1. Pero esto ha dado la oportunidad de que el volante mexicano tenga opción de volver a la pista, ya que los mecánicos de Red Bull volvieron a dejar a punto el monoplaza del tapatío.

9:03 am | Hasta el momento han pasado 52 minutos, desde que se tenía agendada la salida en Bélgica, pero aún no se define si se correrá o no la carrera.

9:09 am | Luego de varios minutos en pausa, los Safety Car han salido a la pista, para ver si es posible iniciar la carrera, pero además de la lluvia, la neblina obstruye la visibilidad y aún no se podría arrancar. Es necesario recordar que a partir de este momento, se irán reduciendo las vueltas que se tienen planeadas originalmente. Y también que, para dar los puntos completos de cada carrera, es necesario que se corra al menos el 75 por ciento del trazado original.

9:17: am | Checo Pérez está listo para regresar. Los mecánicos de Red Bull ya tienen listo el monoplaza del mexicano. Sólo esperan para ver si se realizará o no la carrera en Spa-Francorchamps.

9:30 am | Ha pasado una hora y media, desde la ventana para el inicio de la carrera. El GP de Bélgica deberá ser iniciado antes de las 11:00 de la mañana o ya no se podrá realizar el día de hoy. Como siempre, el público se mantiene al pie del cañón, esperando y deseando que puedan ver a los mejores pilotos del mundo, esta mañana.

El público espera por el inicio del GP de Bélgica

FOTO: Twitter

10:00 am | A una hora de que sea el fin de la ventana para el inicio de la carrera, el circuito en Spa-Francorchamps aún se encuentra bajo la lluvia y los pilotos se mantienen resguardados, manteniéndose calientes y haciendo ejercicios de reflejos, en caso de que tengan que volver a la pista. Los pronósticos no son nada favorables y es muy probable que no se corra el GP de Bélgica esta mañana.