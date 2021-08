En Sinaloa, sólo 1,363 escuelas regresarán a clases presenciales

El regreso a las clases presenciales en Sinaloa será de manera gradual y voluntaria, y en el inicio del ciclo escolar, únicamente mil 363 escuelas públicas abrirán sus puertas para recibir a los alumnos.

De acuerdo con el calendario escolar, el lunes 30 de septiembre será el inicio del año escolar, en el que inicialmente acudirán de manera presencial alrededor de 40 mil estudiantes de nivel básico, informó Juan Alfonso Mejía López.

El secretario de Educación Pública y Cultura, reiteró que, el regreso a las aulas se dará sin prisa, pero sin pausa, y tendrán oportunidad para que todos los niños puedan continuar con su educación; y lo que se busca es prevenir el abandono escolar.

El funcionario estatal aclaró que, el número inicial de escuelas que reanudará actividades presenciales podría varias de un día para otro, porque será en base a lo que decidan los directores, maestros y padres de familia.

Sinaloa, al encontrarse en color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico, podrían atender entre el 50 y 75 por ciento de la matrícula escolar en cada aula, pero dependerá de la decisión de los padres para llevar a sus hijos a la escuela.

Mejía López precisó que, están conscientes de las condiciones en que se encuentran algunos planteles, por lo que no pedirán imposibles, ya que hay escuelas que no tienen energía eléctrica, ni agua potable, por ello no se convocó a todos para regresar a las aulas.

En el Estado ya se tiene la experiencia de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, que funcionaron en la parte final del ciclo escolar pasado, en donde se cumplieron con los protocolos sanitarios.

Durante el regreso a las clases presenciales bajo esta modalidad, Mejía López recordó que, se registró 1.7 por ciento de contagios, lo que demuestra la eficiencia de los protocolos de salud.

Con el inicio de este ciclo escolar, se diseñaron filtros desde casa, donde los papás tendrán que revisar y reportar si sus hijos tienen síntomas de Covid-19, y en esos casos deben de dejarlos en casa.

Además, al llegar a la escuela y en el salón de clases, también habrá filtros de revisión, y en caso de detectar que algún niño está contagiado, el plantel deberá cerrar durante 14 días.

Tras sostener cuatro reuniones en el Palacio de Gobierno, el dirigente del SNTE 53, José Fernando Sandoval, informó que, la postura de la organización sindical que él encabeza, es que no hay condiciones para regresar a las clases presenciales, por lo que, las mil escuelas del sistema educativo estatal, iniciarán el ciclo escolar desde casa o de manera virtual.

Mientras tanto, el secretario general del SNTE 27, Edén Inzunza, afirmó que, en más de mil planteles del sistema federalizado, sí regresarán a las aulas, pero con aforo controlado.

El secretario de Educación detalló que, durante la pandemia, fueron vandalizadas 253 escuelas, lo que llevará tiempo poder rehabilitarlas todas, pero se atiende cada caso, aunque no con la velocidad deseada.

