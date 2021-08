Con personal de salud de mayor a antigüedad iniciará la regularización: AMLO

El personal de salud con mayor antigüedad será el primero en ser regularizados y basificados, anunció el presidente Andrés Manuel López.

En su mensaje durante Reconversión del Hospital de Huixtla, el mandatario federal reiteró el compromiso que tiene de mejorar la situación laboral del personal de salud que está bajo contrato y honorarios.

"Otro tema también importante, que podamos regularizar la situación de los trabajadores, es un compromiso que hice y que voy a cumplir, porque hay miles de trabajadores de la salud que están laborando por contrato o como eventuales, algunos llevan años, he hecho el compromiso de qu los vamos a ir regularizando, sin influyentismo, vamos a empezar con los que tienen más antigüedad, en centros de salud en hospitales de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, del IMSS y del ISSSTE", afirmó.

López Obrador hizo un llamado a los habitantes de a Chiapas a no confiarse y acudir a vacunarse contra el COVID-19.

"Lo tenemos que seguir haciendo, no es decir: es que aquí no les pasa nada estamos en verde, ya llevamos 6, 8 meses así, no hay problema, no, no debemos de confiarnos. Además viene la temporada de lluvia viene el invierno, más los aún en el trópico hay mucha humedad y es muy propicio para enfermedades respiratorias", indicó.

