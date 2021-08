CNTE no cede: Nuevamente se manifiestan en evento de AMLO

Integrantes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron por segundo día consecutivo en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Chiapas.

A las afueras del Teatro de la Ciudad ‘Junchavín’, en Comitán, en el evento de conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Chiapas, los docentes exigen la instalación de la mesa 19 entre la CNTE y las autoridades federales.

Con un micrófono, un docente de Coordinadora recordó que ayer intentaron entablar un diálogo con el presidente López Obrador y le bloquearon el acceso al cuartel de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez dónde encabezaría el Gabinete de Seguridad y la Conferencia de Prensa.

“Queremos la mesa 19 con la CNTE pero con carácter resolutivo, no queremos seguir esperando del presidente de la república acciones de dilación del conflicto magisterial. Ya dijimos puntualmente cuáles son nuestras problemáticas, por eso, el día de ayer, realizamos en esa misma exigencia en Tuxtla Gutiérrez, esa acción que conocen ya", afirmó el docente.

En esta ocasión, los docentes de la Coordinadora no bloquearon el paso de la camioneta del presidente López Obrador en Comitán.

El docente expuso que se busca una mesa de negociación con el presidente López Obrador, pero que esta mesa tenga carácter resolutivo.

"Él nos ofrece diálogo, tras diálogo, nosotros ¿qué pedimos? Pedimos diálogo, pero también pedimos solución", expuso.

Así va su gira por Chiapas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue recibido este viernes con protestas en el estado de Chiapas por parte de maestros, indígenas y desplazados que incluso le impidieron acceder a su rueda de prensa matutina diaria.



Bajo las consignas de "No queremos un Gobierno de simulación, queremos solución", "Exigimos reubicación", "No más corrupción" o "Solicitamos regularización de colonias", increparon al mandatario en los distintos actos que tuvo durante su gira por esta región del sureste de México.



El presidente, que cada semana protagoniza giras por el país, acudió a Chiapas, uno de sus bastiones electorales, para inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional y supervisar el avance del programa nacional de reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales e iglesias afectadas por sismos, pero varias manifestaciones empañaron su visita.



Unas 300 personas, en su mayoría maestros que se oponen al regreso a clases presenciales del próximo lunes en plena tercera ola de la pandemia de covid-19, bloquearon los accesos e impidieron que el presidente iniciara su rueda de prensa diaria, conocida como la "mañanera", que iba a celebrarse en San Cristóbal de las Casas.



"Por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado", expresó López Obrador al intervenir en la rueda de prensa a través de una videollamada desde su vehículo, un gesto inédito.



Más tarde, su convoy fue interceptado a las afueras de las instalaciones de la Guardia Nacional de San Cristóbal de las Casas por desplazados de diferentes municipios que dijeron haber sido despojados de sus tierras por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EXLN) en 1994.



A 500 metros donde se encontraba el presidente inaugurando las instalaciones de la Guardia Nacional, maestros indígenas de la zona de los Altos bloquearon la carretera y quemaron ruedas de vehículos.



También acudieron madres y familias de hijos desaparecidos, que solicitando al mandatario la agilización de la búsqueda de sus hijos, mientras varios ciudadanos pidieron que se regularice las colonias o barrios irregulares.

Con información de Paris Alejandro Salazar y agencias