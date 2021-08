Regreso a clases: Maestros tiene pocas herramientas; no hay presupuesto ni capacitación: Pablo Clark

Ante el estudio que realizó Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a las escuelas y maestro con responsabilidad para evaluar a los alumnos sin herramientas, ni un plan claro para este regreso a clases, Pablo Clark señaló que este es un escenario preocupante, ya que son 53 semanas de clases donde se desconoce cómo le ha ido a los alumnos.

El investigador del IMCO, señaló que se conocen algunos datos de cuántos niños tenían acceso a internet, cuántos alumnos siguieron la estrategia de Aprende en casa y cuantos maestros tuvieron contacto con sus alumnos.

Sin embargo, aseguró que faltó la parte más importante que es saber cuánto aprendieron los alumnos, cómo se sienten, y en qué condiciones están para retomar el curso el próximo lunes 30 de agosto con su aprendizaje.

Medidas que deberán tomar los maestros

Destacó el plan que tiene la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde tendrá que recabar esa información sobre los alumnos ya que esta información "se les está pasando a los maestros", ya que, es a ellos a quienes les tocará tener clases en este siguiente ciclo escolar.

"Les va a tocar tomar algunas medidas de apoyo académico extraordinario para que los alumnos, aprendan lo que no hicieron durante la educación en casa y estén listos para aprender en este nuevo ciclo escolar", dijo el investigador del IMCO

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la mañana, Clark puntualizó en que los maestros tiene pocas herramientas para lograrlo, y que no hay presupuesto y no tuvieron capacitación para hacerlo, donde el plan de la sEP está saliendo una semana antes del regreso a clases por lo que no existen las condiciones necesarias para que los maestros cumplan con estas condiciones necesarios par que los maestros cumplan esta responsabilidad de apoyar a los alumnos para que estén listos ara aprender en este nuevo ciclo escolar 2021-2022.

