Maestros de la CNTE retienen a AMLO, le impiden dar la Mañanera; protestan contra regreso a clases

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no aceptará ningún chantaje de las Secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que le impiden ingresar a la Séptima Región Militar en Chiapas para encabezar el Gabinete de Seguridad y la Conferencia de Prensa Matutina.

Los docentes de Chiapas y normalistas de Mactumactzá bloquean el paso de la camioneta Suburban en que se transporta el jefe del ejecutivo federal.

"Queremos atención o no habrá conferencia", demandan los docentes quienes piden plazas y mejores condiciones de trabajo para el regreso a clases. Además piden una mesa de diálogo con el gobierno federal.

"Aquí me quedo, no acepto chantajes. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos", respondió López Obrador.

Está es la primera ocasión en que el presidente López Obrador no encabeza la reunión del Gabinete de Seguridad.

Se oponen al regreso a clases

Desde hace unos días, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas han expresado su inconformidad por el regreso a clases presenciales al inicio del Ciclo Escolar 2021-22.

De acuerdo con datos de una encuesta de la CNTE, más del 80% de padres de familia se opone al regreso a clases presenciales, debido a los altos contagios que se han registrado por el nuevo coronavirus Covid-19.

En este sentido, los maestros han reiterado que no retomaran las clases presenciales. Presentaron un esquema virtual para atender a los alumnos de la entidad.