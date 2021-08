Gobierno de Jalisco analizará financiamiento a partidos políticos

Ante la polémica que se generó por el presupuesto que aprobó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) en donde se aprobó una bolsa de 498 millones de pesos a partidos políticos en año no electoral de los cuales 380 millones de pesos serían para dos partidos políticos con registro estatal, Hagamos y Futuro, el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, recibió una propuesta de la diputada electa por el partido político Futuro, Susana De la Rosa, para discutir el financiamiento público de los partidos políticos.



Así, este viernes con el objetivo de conocer detalles de la propuesta, en reunión en Palacio de Gobierno, se llevó a cabo una reunión en la cual Alfaro Ramírez y De la Rosa platicaron al respecto y a decir del Ejecutivo Estatal, consideró que su planteamiento es correcto.



Fue a través de sus redes sociales que Alfaro Ramírez confirmó que este tema, se analizará en una mesa de trabajo.



"A partir de aquí convocaré a una mesa de trabajo con los dirigentes de los partidos políticos, autoridades electorales, el Poder Legislativo y el Gobierno de Jalisco, principalmente en materia de Hacienda, por todas las implicaciones legales y presupuestales que este tema tiene".



También la diputada de Movimiento Ciudadano, Priscilla Franco Barba, presentó ya una iniciativa con el objetivo de disminuir el financiamiento con dinero público de los partidos políticos nacionales con acreditación en Jalisco y los partidos políticos estatales y planteó una reforma al artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.



Como parte de su justificación, la legisladora emecista señaló que en tiempos de pandemia y de problemas socioeconómicos que se viven a nivel nacional es insensible y absurdo que se destine una bolsa millonaria a los partidos políticos que tuvieron un desempeño ineficiente en los pasados comicios electorales.



Con esta reforma constitucional se buscará revertir la inequidad y falta de representatividad que se generó la reforma aprobada en 2017 que impulsó el hoy regidor electo de Zapopa, Pedro Kumamoto y que se denominó "Sin voto no hay dinero".



La legisladora detalló que con esta iniciativa se logrará reducir el financiamiento a los partidos políticos y atender temas en los ámbitos jurídico, social, económico y presupuestal.



"No debemos permitir que quienes simulando renegar en contra de los partidos políticos, pero contradiciendo sus dichos y ya han creado de manera amañada su propio partido, ahora estén sacando cuentas alegres de cómo van a gastarse ese recurso y cómo se van a vestir de héroes regresando la parte que ellos quieran a lo que llaman causas sociales".



Finalmente, esta propuesta prevé la aplicación del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos para todas las agrupaciones políticas con registro, mismo que contempla la entrega de financiamiento a partidos políticos en un año no electoral multiplicando el padrón electoral local por el punto 65 por ciento del valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) que actualmente es de aproximadamente 89 pesos.

