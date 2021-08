Chiapas sí tendrá regreso a clases el 30 de agosto pese a que maestros de la CNTE retuvieron a AMLO

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de agosto, Rutilio Escandón, gobernador del estado de Chiapas, informó que el próximo lunes 30 de agosto se retomarán las clases presenciales en la entidad con el inicio del Ciclo Escolar 2021-22.

Al finalizar su participación en la "mañanera", el mandatario estatal informó las escuelas de educación básica están listas para retomar las clases presenciales en el nuevo año escolar de la Secretaría de Educación Pública. Destacó el apoyo que han brindado los padres de familia y docentes.

En este sentido, Rutilio Escandón aseguró que Chiapas continuará en color verde en el semáforo de riesgo de contagio por Covid-19, agradeciendo la responsabilidad de la gente ante la pandemia por Covid-19.

CNTE impide llegada de López Obrador

Minutos antes de que iniciara la conferencia matutina de este día, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas impidieron la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a la sede del evento.

Los inconformes se oponen al regreso a clases presenciales argumentando que el Covid-19 representa un peligro para la reanudación de actividades en las escuelas.

Los docentes de Chiapas y normalistas de Mactumactzá bloquean el paso de la camioneta Suburban en que se transporta el jefe del ejecutivo federal.

"Aquí me quedo, no acepto chantajes. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos", respondió López Obrador.

Con información de Paris Alejandro Salazar