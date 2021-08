Carlos Joaquín confirma que Quintana Roo mantiene lucha constante contra la dispersión del Covid 19

En Quintana Roo se mantiene la lucha constante contra la dispersión del Covid-19 a través de acciones coordinadas con la sociedad en general, el sector turístico y empresarial y, para seguir con los cuidados, se continúa con el semáforo naranja en todo el estado, informó el gobernador del estado, Carlos Joaquín.



Durante el programa “Conexión Ciudadana” el gobernador expresó que la lucha contra la dispersión del Covid-19 en el estado continúa a través de diferentes acciones que se han emprendido, sin embargo, el incremento de casos en algunas zonas sigue por lo que el semáforo epidemiológico continúa en naranja de la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre.



Actualmente en Quintana Roo se llevan al cabo jornadas de vacunación en Chetumal y Cancún, aplicación de pruebas rápidas, la promoción de reforzar los hábitos como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial y la sana distancia.



Además, resaltó que esta semana se dieron a conocer las directrices para un regreso seguro a clases. La Secretaría de Educación del Estado y la Secretaría de Salud, aseguraron que la escuela o institución que no esté en condiciones seguirá con la modalidad de clases a distancia.



Carlos Joaquín destacó que con medidas y protocolos sanitarios como monitoreo en las escuelas se podrá iniciar este retorno gradual a clases presenciales y aseguró que no será un regreso generalizado.



De acuerdo con lo señalado por el ejecutivo, la escuela o institución que no esté en condiciones para regresar a clases presenciales seguirá la modalidad de educación a distancia hasta que cumpla con las medidas sanitarias que garanticen seguridad a los alumnos, docentes y personal del sector educativo.



“Los padres de familia pueden estar seguros que se llevarán al cabo los protocolos sanitarios adecuados que permitan a los menores contar con un regreso seguro”, aseguró Carlos Joaquín.



Por otra parte, el gobernador destacó de manera importante la recién puesta en marcha de las primeras empresas en el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico, que da pauta al comienzo de la ampliación de la infraestructura, la presentación del manual del recinto y su vinculación con la Zona Libre de Chetumal, destacando la inversión de casi 100 millones de pesos en la primera fase.



Durante el programa que se transmite a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación y la del gobernador, exhortó a las empresas turísticas para que realicen la certificación de protocolos sanitarios para evitar los contagios.



Dijo que a la fecha en Quintana Roo se han certificado a la fecha un total de 815 empresas; trámite que es en línea y gratuito, lo que genera confianza en el turismo nacional e internacional.



Durante la actualización del semáforo y contagios por municipio el gobernador dijo que del 30 de agosto al 5 de septiembre todos los municipios del estado se mantienen en color naranja.



En la región sur que abarca los municipios Bacalar, Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto la tasa de contagios es de 1.15; mientras que en los municipios del norte del estado que son Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Tulum e Isla Mujeres la tasa de contagios disminuyó a 0.86 por ciento.



-En José María Morelos disminuyó en un 28 por ciento, en Benito Juárez disminuyó el 15 por ciento, en Lázaro Cárdenas se dio una disminución del 12 por ciento, en Solidaridad disminuyó un 33 por ciento, en Tulum hubo una disminución del 20 por ciento, en Felipe Carrillo Puerto disminuyó un 26 por ciento, mientras que en Isla Mujeres hubo una disminución del del 42 por ciento en contagios y en Puerto Morelos una disminución del 9 por ciento-, destacó.



Por otra parte, en Othón P. Blanco se dio un aumento del 91 por ciento al igual que en el municipio de Bacalar, mientras que en Cozumel registró un incremento del 24 por ciento.



El gobernador pidió a las familias quintanarroenses continuar con los cuidados de lavado de manos, distanciamiento social, uso de gel antibacterial y cubrebocas para lograr la disminución de los contagios y evitar la hospitalización a causa del Covid-19.

alg