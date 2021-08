Abuelitos piden regalos a cambio de dichos por el Día del Abuelo | VIDEO

Ofelia Paz es reservada, no le gustan las amistades, dice entre risas, que tiene el carácter medio raro, nunca fue bailadora pero su grupo favorito es La Sonora Santanera, sus mejillas están ligeramente maquilladas, lleva un color azul en las uñas de sus manos, de su bolso saca una dentadura y se alista para contar un poco de su vida.

“Tengo 83 años y jamás imaginé llegar a un asilo, soy hija única, mi mamá murió de embolia cerebral, la cuidé seis años, la bañaba, le daba de comer, hasta que falleció, mi papá murió por endurecimiento de las venas, a los dos los enterré y me quedé solita a luchar por la vida limpiando casas”, recuerda.

Abuelitos nos cuentan cómo llegaron a un asilo

El próximo mes de diciembre Ofelia cumplirá un año de vivir en una de las tres sedes del asilo Casa Madre Teresa, en Iztapalapa, un espacio que brinda alimentación y servicios médicos a la población adulta mayor, tengan o no familia o se encuentren en situación de calle, este lugar subsiste de donaciones y cuotas de recuperación.

“Me trajeron las personas con las que trabajaba, aquí nos tratan muy bien, nos dan medicina, nos dan de comer y nos ponen música”, relata.

El asilo se fundó en 2018, ofrecen vivienda, alimento y servicios de salud a adultos mayores | Foto: Leslie Pérez

Cuando Carlos Reyes pisó por primera vez el asilo, se sintió incómodo, el señor de 67 años de edad dedicó su vida a manejar vehículos de carga, con el tiempo fue perdiendo la vista, motivo por el cual dejó de trabajar.

“Cuando eres joven nunca piensas en la vejez, no le damos importancia, a mi me da miedo porque algún familiar se cansará de cuidarnos, dicen que Dios no cumple antojos, ni endereza jorobados, ya me dio un infarto pero me gustaría que me diera otro fulminante, no quiero terminar en un rincón”, dice con voz cansada y hace una pausa… después sonríe y agrega, “sólo Dios sabe de qué manera me voy a cambiar de colonia”.

El asilo se mantiene con donativos en especie, los abuelitos con familia sí deben dar una cuota mínima de recuperación | Foto Leslie Pérez

Lanzan convocatoria para celebrar el Día del Abuelo

Ofelia y Carlos son dos abuelitos de los 80 que viven en las tres sedes del asilo Casa Madre Teresa y de los pocos que aún pueden mantener una conversación fluida. Cada año el asilo lanza una campaña para celebrar el Día del Abuelo, buscan recolectar despensas y obsequios, a cambio de las donaciones, cada uno de los abuelitos regalarán frases o dichos.

“Lanzamos dos colectas cada año, una para el 28 de agosto, en el festejo del Día del Abuelo y otra para el 24 de diciembre, pueden traer directamente despensas u obsequios, lo que les nazca a las personas es bien recibido”, explicó Marlén Delgado, subdirectora del Asilo en entrevista con El Heraldo de México.

Las donaciones se recibirán de lunes a domingo de nueve de la mañana a cinco de la tarde en cualquiera de las tres sedes que puede consultar a través de la página de Facebook "Asilo casa madre Teresa".

“Árboles de la alameda, chiquitos pero floreando, si tus brazos me desprecian, otros me están esperando”, esta es una de las frases que Carlos Reyes ofrece a cambio de un obsequio.

El 50% de la población en este asilo, tiene demencia senil, esta es la principal causa por la que los familiares deciden llevarlos | Foto Leslie Pérez

Por: Arturo Vega Vivanco

Fotos: Leslie Pérez