Morena recula en confirmación de "megabancada", se quedará con los asientos que le corresponden

La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados reculó su planteamiento de conformar una “mega bancada” con sus aliados (PVEM-PT) con el objetivo de presidir la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) los tres años de 65 Legislatura.

En conferencia de prensa posterior al encuentro que sostuvieron los coordinadores de Morena, PAN, PRI y PRD, Ignacio Mier, líder de la bancada mayoritaria, aseguró que avanzó el acuerdo y el entendimiento con sus homólogos de oposición de la alianza “Va Por México”, por ello, las fracciones parlamentarias para la 65 legislatura que inicia el 1 de septiembre, se integrarán con los números que les corresponden.

“Yo comenté que era una posibilidad que estábamos analizando, si no cambiaba la actitud y el discurso de nuestra contraparte, logramos ya un entendimiento y con base en eso vamos a integrar los grupos parlamentarios conforme al registro que tiene cada uno de diputados y que ya inició en la Secretaría General”, señaló Mier.

Lo anterior, dos días después de que el coordinador morenista amagó con registrar una” mega bancada” con sus aliados, a fin de que Morena presida la JUCOPO, los tres años de la nueva legislatura y simultáneamente el primer año la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Con cuentas claras, amistades largas… yo les señalé lo que no nos había gustado en la coalición, lo que no habíamos visto con simpatía en el grupo parlamentario, como un buen inicio en los grupos parlamentarios y que México no se lo merece, que en el marco de lo que la ley establece, en el marco del acuerdo político y respetando las posiciones de cada uno de los partidos que están en la Cámara de los diputados y las diputadas, que somos siete, podríamos lograr entendimientos para sacar adelante, primero una agenda legislativa antes de que tengamos comisiones”, señaló Mier.

Minutos antes de estas declaraciones, en entrevista conjunta con los próximos coordinadores del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira, del PRD Luis Espinosa Chazaro y de Morena, Ignacio Mier, señalaron que continuarán en diálogo hasta el próximo domingo cuando se realice la sesión de instalación de la 65 Legislatura y la oposición llamó a la cordura.

“Este es el primer y buen encuentro que tenemos, y tenemos además que ver las cosas adelante y guardar ahora a reserva lo que estamos discutiendo”, señaló Moreira.

