MAPA: Estados de México donde hay variante Lambda; te decimos qué tan peligrosa es

A lo largo de la pandemia se han detectado una gran cantidad de variantes del Covid-19, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento, solo ha clasificado a once variantes como “de preocupación” y entre ellas se encuentra la variante Lamda, la cual, ya fue detectada en México, por lo que a continuación te decimos en qué estados se encuentra y qué tan peligrosa es.

¿Qué tan peligrosa es la variante Lamda?

La variante Lamda o “C.37” como también se le conoce fue detectada por primera vez en diciembre de 2020 en Perú donde se propagó rápidamente y se convirtió en la variante del Covid-19 predominante en el país pues hasta el momento se dice que es responsables del 70% de los contagios en esta región andina.

Esta nueva variante se caracteriza por ser más infecciosa que el coronavirus original y se sabe que puede ser potencialmente resistente a las vacunas actuales, sin embargo, aún no hay estudios que demuestren su grado de resistencia, no obstante, debido a su rápida propagación, esta variante ya fue clasificada “de interés” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pues se sabe que tiene presencia en más de 29 países, principalmente latinoamericanos, pero se sabe que ya fue detectada en diversos países de Europa como Alemania, España y Reino Unido, además, a la lista recientemente se agregaron Estados Unidos y México.

¿Cuáles son los síntomas de la variante Lamda?

Debido a que en Latinoamérica la vigilancia del comportamiento del virus del Covid-19 no es tan fuerte como en otras regiones aún no existe un informe oficial en el que se detallen todas las características de la variante Lamda, sin embargo, diversos especialistas en la materia han señalado que no hay mucha diferencia entre esta variante y otras predominantes, no obstante, señalan que además de los síntomas característicos también podrían presentarse afectaciones intestinales.

¿En qué estados de México ya fue detectada la variante Lamda?

Hasta el momento, la variante Lamda solo ha sido detectada en un estado perteneciente a la República mexicana y fue el pasado jueves 19 de agosto cuando Leticia Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Salud del estado de Colima dio a conocer que tienen identificado un paciente contagiado con la variante Lamda.

Cabe mencionar que la titular de la dependencia señaló que se puso vigilancia reforzada a este y otros casos de variantes no especificadas, sin embargo, no dio más detalles sobre la persona contagiada y tampoco mencionó cuál es su estado de salud actual.

Delgado Carrillo invitó a no bajar la guardia en Colima y en general en todo el país debido a que considera que es muy probable que la dispersión de variantes continúe con gran rapidez y enfatizó que es muy importante que las personas que lleguen al territorio nacional provenientes de otro país deben tener tener vigilancia especial en caso de presentar síntomas e informar a las autoridades sanitarias lo más pronto posible.

Covid-19 en México

De acuerdo con el último informe técnico de la Secretaría de Salud (SSa), en México se acumula un total de 3 millones 271 mil 128 casos y 255 mil 452 defunciones ocasionadas por el Covid-19 desde el inicio de la pandemia, además, se estima que hay un total de 129 mil 251 casos activos.

Hasta el momento, las entidades más golpeadas por el virus son Ciudad de México (879 mil 196), Estado de México (330 mil 242) y Nuevo León (171 mil 906), mientras que los estados donde se registra el menor número de contagios acumulados son Campeche (18 mil 850), Chiapas (19 mil 29) y Tlaxcala (24 mil 490).