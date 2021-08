Fiscalía señala a la Cámara de Diputados como parte “ofendida” en caso Anaya

La Fiscalía General de la República (FGR) calificó a la Cámara de Diputados como parte “ofendida” dentro de la investigación contra Ricardo Anaya, por lo que requirió su participación en la audiencia contra el excandidato presidencial; sin embargo, la presidenta del Palacio Legislativo de San Lázaro, Dulce María Sauri, dijo que desconocen los motivos del señalamiento.

Y es que la Fiscalía citó al director general de Asuntos Jurídicos del Palacio Legislativo, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, para participar en la audiencia inicial contra Anaya en el Reclusorio Norte, la cual se realizaría este jueves, pero fue aplazada hasta el 4 de octubre próximo.

“Precisamente lo que queremos ver en el expediente es por qué somos parte ofendida, en el momento nada más puedo especular porque, inclusive, no sé exactamente, creo que ustedes tampoco ni Ricardo Anaya, exactamente qué le imputan y sobre todo sobre qué elementos se sostiene esa acusación”, dijo este jueves Sauri en conferencia de prensa en San Lázaro.

El citatorio, cuya copia tiene El Heraldo de México, fue recibido el 24 de agosto pasado, bajo una notificación del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

“Se cita al suscrito en mi calidad de Apoderado Legal de la H. Cámara de Diputados, toda vez que la Cámara de Diputados se encuentra como ofendida en la causa penal 16/2021, derivada de la Carpeta de Investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, donde se formulará imputación contra del C. Ricardo Anaya Cortés, por hechos con apariencia de los delitos de ‘Asociación Delictuosa, Cohecho y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita’”, informó el director jurídico a las autoridades de la Cámara.

Sauri Riancho explicó que la Cámara de Diputados “fue citada por la Fiscalía General de la República como parte ofendida, es decir, la parte de víctimas, y bajo apercibimiento que, de no acudir, podríamos ser sancionados hasta con cien Unidades de Medida”.

De acuerdo a la versión pública de la Fiscalía, el acto delictivo que se le imputa a Anaya se cometió en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al recibir en el estacionamiento del recinto un soborno para impulsar la aprobación de la Reforma Energética de Peña Nieto, a fin de favorecer a empresas privadas.

Al respecto, se preguntó a Sauri si la Cámara puede aportar videos para probar dichos señalamientos. Contestó que al momento la Fiscalía no les ha hecho ninguna solicitud.

Además, dijo, al momento, como no hay “elementos sólidos que provengan de la carpeta de investigación y cualquier comentario que haga sería especular”, por lo que pidió esperar a conocer los elementos que sostiene la Fiscalía para ver qué puede aportar la Cámara al esclarecimiento.

“Estamos hablando, si la memoria no me falla, de acontecimientos de 2014, de hace siete años, entonces la primera cuestión si esto se materializa en la carpeta de investigación sería hacer la indagatoria sobre los videos que tenemos, cuánto tiempo tienen, cada cuándo se registran y eliminan automáticamente. No sé, aquí ya entraríamos en otro terreno”, expuso.

La Fiscalía también ha señalado que el voto que emitió en el Pleno de la Cámara el entonces diputado Ricardo Anaya para aprobar la Reforma Energética es una prueba de que cometió dicho ilícito.

“A mí me parece que viola completamente y absolutamente esa presunción, el artículo 61 constitucional. Así como dice el artículo 61 que ningún legislador, ninguna legisladora puede ser reconvenido por sus opiniones, menos por el sentido de su voto. En sentido estricto y constitucional definitivamente no porque estaríamos violando la Constitución si hubiese la presunción de votar en un sentido u otro”, dijo.

La audiencia de Ricardo Anaya se difirió al 4 de octubre porque la defensa de Ricardo Anaya logró acreditar que no había tenido acceso al expediente y por lo tanto no conocía los cargos que le están imputando.

“Para la Cámara de Diputados esto representa que el 4 de octubre tendrá que acudir y, una vez conocido el expediente, saber cuál va a ser su participación”, resaltó Sauri.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo