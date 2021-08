Fiscalía de Jalisco mantendrá Código Rojo por la bebé robada en Zapopan hasta que haya confirmación genética

Aunque de manera preliminar ya fue identificada por sus padres, la Fiscalía del Estado mantiene la alerta de Código Rojo en el Estado por la búsqueda de la menor que fue robada la tarde de este miércoles en el Hospital General de Occidente quien pudiera ser la menor que se rescató esta mañana en la colonia Arcos de Zapopan.



El Código Rojo implica el despliegue de los elementos de seguridad en terminales aéreas o terrestres y se mantiene activo hasta que se tenga el resultado de la confronta genética y se agoten los recursos para identificar plenamente que se trata de la menor sustraída en Zoquipan.

La mañana de este jueves, una vez rescatada la menor se trasladó al Hospitalito de Zapopan en donde se le valoró por médicos de este nosocomio y se le hicieron exámenes de sangre y otros de carácter físico visual.

Por lo pronto, también la búsqueda para localizar a la responsable de este robo y se mantienen en varios puntos de la zona metropolitana y en las zonas aledañas al Hospital se incluyen además de entrevistas al personal, vecinos y dueños de comercios, la revisión de videos de negocios y del propio C5 para conocer cuál fue su ruta de escape y se informó que hay más de 200 elementos desplegados en distintos puntos como parte del operativo en marcha.



Solís Gómez confirmó que el Centro Médico de Occidente levantó un acta de hechos más no una denuncia ante la dependencia por los hechos del pasado viernes 20 de agosto cuando una mujer fue detectada sin identificación y en el área de cuneros, y que se investiga si podría ser la misma que robó a la menor en Zoquipan.



Hasta ahora no hay detenidos ni personas presentadas ante el Ministerio Público por estos hechos en donde se recibieron 20 reportes ciudadanos a las líneas de emergencia que brindaban información posible sobre el paradero de la mujer, pero por ahora se están revisando. Respecto al inmueble que se revisó la noche del miércoles en la colonia Artesanos en Tlaquepaque y que se presumía era la casa de la mujer que robó a la menor, esto quedó descartado.

Hasta ahora, los protocolos que se manejan en los hospitales son manejados por personal privado y se estará revisando la seguridad y cómo es que afrontan situaciones de este tipo para saber qué preparación tiene el personal de seguridad e incluso poder dar recomendaciones para que se implementen otras más.

"Debe de ser revisado y actualizado para revisar los protocolos de todos los hospitales, no únicamente de este, no olvidemos que no es el único hospital que maneja neonatos, hay una gran cantidad de hospitales pediátricos y probablemente en la relajación de algunos de los protocolos pudiera llevarlos a alguna experiencia negativa, vamos a sugerir como Fiscalía, se me ocurren una serie de protocolos en todas las sedes hospitalarias".