Vamos a tener más votos en este recuento, asegura dirigente de Morena en Campeche

El dirigente estatal de Morena en Campeche, Erick Reyes, indicó que por cuarta ocasión se ratificará el triunfo de la morenista Layda Sansores, como la gobernadora electa del estado.

Destacó que el conteo será transparente y se prevé que termine la mañana del jueves o hasta el sábado, además la Guardia Nacional, la policía estatal y los representantes de los partidos se encargarán de vigilar todo el proceso.

Agregó que desde hace dos días se han dado a la tarea de vigilar los 21 consejos distritales para evitar que fueran violados y los espacios donde estaban las urnas, y hasta ahora no ha pasado nada, además realizaron un plantón a las afueras del Centro de Convenciones para evitar que hubiera movimientos extraños.

"La resolución de los magistrados del Tribunal Electoral Federal la hizo mal, fue ilegal, ya se había definido en Campeche a través del instituto electoral y del tribunal del estado una resolución que no encontró ninguna irregularidad, pero ellos deciden con una diferencia de 1.7 por ciento de diferencia que no había certeza en la elección, a pesar de que no se había encontrado nada por la presidenta del instituto y el presidente del Tribunal, pero allá arriba decidieron que sí y que se tenían que contar todos los votos".