Ricardo Anaya debe temer a su pasado oscuro, asegura Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, haya presos políticos, pero advirtió que puede haber políticos presos, al referirse al exilio de Ricardo Anaya, sostuvo que, aunque no tema al presidente Andrés Manuel López Obrador, el panista debe temer a su pasado oscuro.

A través de un video mensaje difundido en sus redes sociales, el líder morenista, señaló que Ricardo Anaya piensa que aún se viven los tiempos de los malos gobiernos cuando se hostigaba facciosamente desde las instituciones y se fabricaban delitos.

“En el México de la Cuarta Transformación no habrá presos políticos, pero sí puede haber políticos presos”, señaló.

En respuesta a las acusaciones de Anaya de persecución política por parte del titular del Ejecutivo y luego de que aseguró que no le tiene miedo al primer mandatario, Delgado sostuvo que el panista debe preocuparse por las acciones del pasado.

“Al presidente no es a quien debería tenerle miedo, sino a su pasado oscuro y lleno de corrupción, moches, negocios en lo oscurito, que hoy están saliendo a la luz. Si no es culpable de ningún delito, por qué abandona el país, por qué no da la cara y se presenta a su audiencia en el Reclusorio Norte a demostrar su inocencia”, subrayó el presidente nacional de Morena en el video mensaje.

Por ello, Delgado retó al ex candidato presidencial a que dé la cara, regrese al país y enfrente los cargos que la Fiscalía General de la República le pueda imputar.

“¿A qué le tiene miedo Ricardo Anaya? Que dé la cara y que no vaya corriendo a su casa en Atlanta. El que nada debe, nada teme”, subrayó Delgado.

alg