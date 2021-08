Reto de Ricardo Anaya es una marrullería, asegura Ignacio Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier señaló que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, pasó de ser “el chico maravilla” a “marrullero de la política” que ahora se niega enfrentar a la justicia y lanza retos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta al reto que lanzó Anaya al presidente de la República, de atender el citatorio y presentarse a comparecer en el Reclusorio Norte, solo si los hermanos del primer mandatario Pio y Martín López Obrador, se presentan a la misma hora y en el mismo lugar para responder a los videos en los que se les ve recibiendo fajos de billetes, presuntamente para la campaña del ahora presidente de la República.

“Ese tránsito de un municipio, si importante en Querétaro, pero apenas uno de los 100 municipios del país con al menos de un millón de habitantes, secretario particular, lo hacen diputado, luego presidente del partido fugas, luego pelea por la presidencia de la República y de “Chico maravilla a marrullero de la política”, en eso terminó, triste papel y sale su pléyade a defenderlo a los Estados Unidos y me recuerdan a aquellos conservadores que fueron a pedir que llegara Maximiliano, que patético para la política mexicana”, señaló el líder parlamentario.

Sobre el aierez Obrador a fin de sacarlo de la contienda rumbo a 2024, Mier dijo que si realmente no tiene nada que ocultar debe enfrentar a la justicia.

En breve remembranza, Mier recordó el avance de Anaya en la política y señaló que pasó de ser “El Chico Maravilla” a un pillo de la política, por ello, sostuvo que el reto al titular del Ejecutivo es una marrullería más.

“Y si realmente no tiene nada que esconder, no tiene nada que ocultar su destacado papel que cuando era el “chico maravilla”, pueden ver cualquiera de los discursos que pronunció cuando era el chico maravilla, lo llevó a ser el chico inmobiliario que ahora no quiere enfrentar la justicia, pero se le fue Batman al chico maravilla, el papel verdaderamente patético.