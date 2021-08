"Que tipejo": Vicente Fox recrimina a AMLO "que esté lleno de odio" contra Anaya

De nueva cuenta, el ex presidente Vicente Fox salió en defensa de Ricardo Anaya, quien asegura que es perseguido políticamente por el actual mandatario Andrés Manuel López Obradaro. En su cuenta de Twitter, Fox escribió una opinión contra AMLO y citó el video de Anaya en el que sostiene que sólo se presentará a declarar si también lo hacen los hermanos de López Obrador.

“Increíble, un Presidente de México en un diálogo como este. Está lleno de rencor, lleno de odio contra un ciudadano. Que tipejo!! A ver ahora con que jalada y arbitrariedad te sales de la tumba que estás cavando!!”, escribió.

¿Qué es lo que dice Ricardo Anaya?

Tras anunciar su exilio del país, Ricardo Anaya reapareció en sus redes sociales y publicó un video en el que afirmó que sólo rendirá cuentas ante las autoridades siempre y cuando sea ante el mismo juez de sus hermanos, Pío y Martín López Obrador, quienes hace unos meses fueron captados recibiendo dinero en efectivo y se ha presumido que fueron actos de corrupción.

Ricardo Anaya expresó que en las dos últimas conferencias matutinas, Andrés Manuel López Obrador le ha dedicado alrededor de 58 minutos y señaló que a él solo le llevaría un minuto contestarle. “Tú me invitas a que me presente este jueves en el Reclusorio Norte para que me metan a la cárcel 30 años y me animas diciéndome que, según tú, no importa ir a la cárcel cuando eres inocente”, señaló.

¿Por que Vicente Fox está enemistado con AMLO?

Vicente Fox se ha declarado enemigo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador desde el lejano 2005, cuando promovió el proceso de desafuero contra el tabasqueño, quien en ese entonces fungía como jefe de gobierno de la capital, pero el proceso no fue exitoso. Con el paso del tiempo las rencillas entre ambos se intensificaron.

msb