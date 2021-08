¿Qué se debe contemplar antes del regreso presencial a clases? Expertos opinan

Para el próximo lunes 30 de agosto, el gobierno federal ha establecido el regreso a clases presencial, el cual es voluntario y que contempla también educación a distancia.

Al respecto, expertos en la materia han señalado que más allá de que sea una instrucción federal, se debe regresar a las aulas con el fin de combatir el rezago educativo que ha tenido México y que también ha generado deserción de muchos estudiantes.

En entrevista con Javier Solorzano para Heraldo Radio, Fátima Masse, directora de Sociedad incluyente IMCO, destacó que una de las razones por las que hay que regresar a las aulas es para que los niños aprendan de una mejor manera, pues se ha demostrado que no adquirieron los conocimientos suficientes.

Una de las cosas que hay que voltear a ver y que es súper relevante, respecto al regreso a clases es que queremos que los niños aprendan y recuperen estos aprendizajes que se perdieron durante la pandemia.

Destacó que de acuerdo con cifras del IMCO, debido a la pandemia, en México se perdieron el equivalente a dos años de aprendizaje.

Fátima Masse dijo que al analizar las estrategias de las autoridades educativas en México, se encontró que en los maestros recae la tarea de evaluar a los alumnos y los aprendizajes adquiridos durante el confinamiento.

Es una apuesta por una evaluación formativa, que quiere decir que en los maestros recae la obligación de evaluar este rezago educativo con fines sumamente importantes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de los propios salones.

Acotó que esta estrategia tiene ciertos riesgos pues los maestros actualmente no se les está ofreciendo las suficientes herramientas ni capacitación para implementar la estrategia; además de que los resultados de está evaluación no pueden ser comparables, por lo que no se puede determinar las regiones con mayor rezago.

Vemos que es una evaluación que se está tomando como de inicio del ciclo escolar y esto nos preocupa porque en realidad tendríamos que reconocer que esto es de los más importante que se tiene que hacer durante el regreso a clases.

Por su parte, Arturo Erdely, profesor en la UNAM Fes Acatlán recomendó que a padres de familia y menores que si pueden, sigan con las clases en línea para dejar el espacio a las familias y personas que realmente necesiten dicho regreso presencial.

Quienes tengan las posibilidades y las condiciones adecuadas para continuar sus clases en línea, que las continúen en línea, solo le dejemos el espacio libre únicamente a aquellas familias que, por la razón que sean, requieran enviar a sus hijos a la escuela.

Lo anterior debido a que los contagios en ciertas entidades del país se han incrementado, sobre todo con el brote de la variante Delta, por lo que Arturo Erdely señala que “entre menos personas mandemos a la parte de escuelas presenciales, va a ser más seguro”.

En tanto, en el programa de Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, Gerardo Monroy Serrano, Secretario de Educación del Estado de México, dijo que hace falta el regreso a clases, sobre todo por salud mental de los niños.

Yo estoy convencido de que hace mucha falta ya este regreso, por muchas razones [...] La necesidad de regresar es un tema de salud pública de poder reforzar los aprendizajes, estamos regresando por la situación socioemocional que se está viviendo en muchas familias en el mundo.

Destacó que en el caso del Estado de México ya hay problemas graves socioemocionales en las familias y en los menores, “y también hay un crecimiento no solo en el Estado de México, sino a nivel mundial, de rezago educativo.