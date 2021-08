Piden a Conagua elevar niveles de agua en Presa Madín, para evitar muerte de peces

Hasta el momento han muerto entre 700 y mil peces de la especie carpa, debido a la falta de oxígeno que enfrentan, por los bajos niveles de agua que mantiene el embalse, sumado a los altos niveles de contaminación, aseguró Eduardo Espinosa Medel.

El Gerente de la Comisión de Cuenca Presa Madín dijo que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) debe elevar los niveles de agua en la presa, para evitar que sigan muriendo más peces; y dijo que esto se puede hacer, sin correr riesgos de derrame de agua, que ponga en peligro a la población.

El también catedrático de la UNAM precisó que el problema inició desde hace tres semanas, cuando se encontraron los primeros peces muertos en las orillas de la presa.

“La muerte de las carpas tiene que ver con toda la contaminación que tiene la presa por las aguas residuales que recibe; y con la falta de voluntad por parte de los Ayuntamientos de Naucalpan y Atizapán para que se pongan las plantas potabilizadoras, por parte de los fraccionamientos que descargan ahí. Con esa contaminación tan alta y los niveles bajos actuales de la presa, que mantiene Conagua, esas son las consecuencias”.

La Conagua informó que se recolectaron muestras de agua, de diferentes puntos de la presa, para su análisis e identificar las posibles causas de la mortandad de peces en dicho embalse.

La dependencia precisó que las muestras son analizadas para determinar sus parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos; y que los resultados se obtendrán en el transcurso de esta semana.

La Conagua explicó que para garantizar la correcta operación de la presa y evitar causar daños a las poblaciones localizadas aguas abajo, por maniobras de desfogue, durante la temporada de lluvias, el NAMO se reduce con objeto de prevenir el manejo de avenidas de aguas extraordinarias que lleguen a presentarse.

“Pero, sí se puede subir. El vertedero está como cinco metros; si se sube un metro el nivel de la presa no pasa nada; porque aunque haya lluvias extraordinarias no se va a llenar hasta arriba. Solo son excusas no se está haciendo nada”, comentó el especialista de la UNAM.

Destacó que nunca se había visto tal cantidad de peces muertos en el lugar, por lo que se deberán investigar las causas precisas, ya que la presa pudo haber recibido una sustancia contaminante; además de las que comúnmente tiene.

Espinosa Medel señaló que en una reunión que sostuvieron la semana pasada con autoridades de la Conagua, se les informó que en la entrada de la potabilizadora un particular cercó la entrada del río y tienen una perforadora, lo que también podría estar obstruyendo el caudal de agua que llega de la Concordia a la presa Madín, pero tampoco se ha hecho nada, al respecto.

Señaló que entre los contaminantes que se han encontrado en la presa anteriormente están aluminio hierro, así como diferentes medicamentos y sustancias químicas de productos de limpieza e higiene personal.

Destacó que además se deberá revisar si la obra que se está construyendo sobre la Chamapa-Lechería, de una empresa automotriz, arrojaron alguna sustancia al Río San Juan, que también desemboca en la presa.

En tanto el Ayuntamiento de Atizapán señaló que la presa es administrada por la Conagua, dependencia que está realizando los análisis correspondientes; y que se trata de un embalse artificial que no tiene fauna endémica, ya que los peces fueron colocados ahí por los vecinos y empezaron a reproducirse.

