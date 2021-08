Omar García Harfuch descarta usar a policías como custodios en los penales de la CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, descartó emplear elementos de la corporación para convertirlos en custodios del Sistema Penitenciario local.

Esto como parte de la migración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, que pasa de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.

En el evento que tuvo García Harfuch con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México fue cuestionado sobre esta maniobra a lo que respondió que no va a ocurrir.

"Los policías que actualmente forman parte de la Secretaría no van a ser custodios, no van a hacer labores de custodios", afirmó.

Más tarde, en la presentación del operativo para el regreso a clases en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), insistió en que no se tiene contemplada esta acción.

"La incorporación del Sistema Penitenciario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana actualmente está en proceso y no es que algunos o no toda la gente que está en el Sistema Penitenciario pasen o no a la Secretaría.

"Todo el Sistema Penitenciario se incorporaría a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con todo personal", explicó.

FOTO: Especial

El 23 de julio del año en curso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que las cárceles capitalinas van a pasar a manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Se trata de una iniciativa enviada al Congreso capitalino, donde se plantean reformas a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como expedir la Ley de Centros Penitenciarios, todas de la Ciudad de México.

Hasta el 2 de julio, la población penitenciaria estaba compuesta por 26 mil 243 personas privadas de su libertad, en 13 centros penitenciarios, de los cuales dos son femeniles.