México y EU iniciarán diálogo técnico por programa "Quédate en México": SRE

Los gobiernos de México y Estados Unidos iniciarán “un diálogo técnico” para evaluar los escenarios del flujo migratorio hacia la frontera norte y las implicaciones del programa “Quédate en México”, anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“En el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes en el contexto de una compleja situación regional, el Gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el gobierno Estados Unidos, a fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera del norte”, afirmó el jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco.

Expuso que la resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto de la implementación de la sección 235(b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad no obliga a México a modificar su política migratoria.

“El Gobierno de México no se posiciona respecto a dicho fallo, no obstante la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México, y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una aplicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México”, afirmó.

Roberto Velasco dijo que el gobierno de México será respetuoso de las y los migrantes que lleguen al país.

“México refrenda su respeto a las personas migrantes y solicitantes de asilo en cumplimiento con la legislación nacional y conforme el derecho internacional. Asimismo México reitera la importancia de atender las causas estructurales de la migración incluyendo políticas públicas con efectos inmediatos en las condiciones de vida de las personas”, señaló.

