Maestros de la CNTE exigen a la SEP condiciones seguras para regreso a clases presenciales

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan frente al edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicado en Xocongo y la esquina de Fernando de Alva, para pedir un regreso seguro a clases presenciales. Los docentes aseguran que los insumos que se están entregando en las escuelas son insuficientes, lo que pone en riesgo la vida de los menores.

Y es que el 30 de agosto de 2021 está marcado como el día en que los alumnos de educación básica volverán a las clases presenciales en México, aunque no es obligatorio, ya que los padres que decidan no mandar a sus hijos a las aulas no tendrán alguna sanción; para quienes se queden en casa, las autoridades escolares “podrán, dentro de sus posibilidades, brindar seguimiento y atención a los educandos que optaron por no acudir al servicio educativo presencial”, según lo estipulado por las autoridades.

Los padres e familia también consideran que no hay condiciones de seguridad. Foto: Especial.

¿Será seguro que los menores regresen a las aulas?

En muchos estados se ha manifestado que las escuelas no tienen las condiciones para regresar a las actividades, por diversas razones. Sin embargo, en demarcaciones como en la Ciudad de México se ha establecido un protocolo que consciente en lo siguiente.

Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera

Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases

Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial

Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca

Mantener la sana distancia

Dar mayor uso a los espacios abiertos

Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar

Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2 (COVID-19)

Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD “Retorno Seguro” climss.imss.gob.mx.

“La apertura de clases no es un proceso que se haya hecho de un día para otro, es algo que llevamos preparando mucho tiempo, que se cuentan con los protocolos, que se ha avanzado muchísimo. Obviamente, es un momento del mayor desafío, es el mayor desafío en la historia de la educación en México”, expuso Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal.

msb