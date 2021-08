Lanzan primera incubadora y aceleradora digital de acceso público en Jalisco

Dirigido a dos mil 600 emprendedores o empresarios que desean digitalizar, capacitarse o impulsar sus habilidades de negocio a través de herramientas digitales, se dio a conocer la incubadora y aceleradora virtual de la entidad: PLAi Innovar.



El programa de incubación y aceleración virtual tendrá 31 mil 200 horas de contenido de consumo en el portal y 138 horas de cursos correspondientes a tres etapas de madurez.

“La Plataforma Abierta de Innovación es para aprender, para conectar y para innovar, y lo vamos hacer a través de la tecnología, y lo vamos hacer en alto volumen para todo el estado de Jalisco”, dijo el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT), Alfonso Pompa Padilla durante su intervención en el evento de lanzamiento.



A través de este programa se ofrecerá al cierre del año un diagnóstico para que tomen rutas especializadas de incubación o aceleración de acuerdo a la etapa de sus proyectos



En este año, PLAi Innovar ofrecerá 350 horas de acompañamiento personalizado, reunirá a más de 400 usuarios en sesiones semi personalizadas y a 70 usuarios en sesiones personalizadas con mentorías a través de una red de consultores, mentores y coaches. También realizará cien vinculaciones con inversionistas.



A la par se lanza PLAi Conectar, que se suma como una nueva herramienta que permitirá la vinculación con el ecosistema de emprendimiento e innovación a través de tres categorías: oportunidades, ecosistema y talento.



La primera categoría permitirá a las personas emprendedoras y empresarias conocer convocatorias, fondos y financiamientos así como concursos, capacitaciones y cursos; la segunda los conectará con actores del ecosistema y la tercera les ayudará a encontrar talento especializado, ofrecer sus productos tecnológicos o servicios así como acceder a asesorías profesionales.



Además, con el Programa PLAi Conectar se ofrecerá una herramienta de vinculación con el ecosistema emprendedor e innovador del estado.



Ambos programas se suman como componentes de PLAi, que arrancó operaciones en enero de 2020 y que comenzó en junio de este año con Plai Aprender, enfocado en desarrollar competencias para la era digital en ejes temáticos en tecnologías de información, industria 4.0, innovación y emprendimiento, industrias creativas y soft skills.



“PLAi Aprender es todo un eje de cursos de programas que no habría sido posible si no lo hubiéramos hecho con todos los aliadas y aliados que nos han ayudado a lo largo ya de dos años”, comentó Nadia Mireles Torres, directora de PLAi.



Al respecto Nora Martín Galindo, directora general de Desarrollo Empresarial y Social, expuso que aunque en línea ya hay bastantes capacitaciones o programas similares dirigidos para emprendedores no son personalizados ni tampoco tienen el alcance de conectar e interactuar con otros posibles actores que ayuden en el crecimento de la empresa.



“Lo que hoy estamos buscando es darte un acompañamiento en incuvación o darte un acompañamiento en aceleración, totalmente digital en el cual cualquier persona de nuestro estado va a poder acceder desde la comodidad de hogar, algún centro de innovación o emprendimiento que tengan a su alcance, o que tengan una conexión a Internet, al ritmo que quieren y con los contenidos especializados al modelo de negocio que estamos emprendiendo“.



Los tres programas se encuentran disponibles para los jaliscienses en: https://plai.mx/