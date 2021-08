En Quintana Roo el regreso a clases presenciales no será generalizado: Carlos Joaquín

Sin bajar la guardia, con medidas y protocolos sanitarios que incluyen el monitoreo cotidiano de cada una de las escuelas, iniciará el retorno gradual ordenado a las clases presenciales, expresó el gobernador Carlos Joaquín.



No es un regreso generalizado. La escuela o institución que no esté en condiciones y capacidades para regresar a clases presenciales, seguirá la modalidad de educación a distancia, en tanto pueda cumplir con las disposiciones sanitarias y educativas.



El gobernador de Quintana Roo explicó que en la entidad siguen aplicándose las acciones para evitar un mayor número de contagios por covid-19, como las jornadas de vacunación, la aplicación de pruebas rápidas, la promoción de reforzar los hábitos como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, usar el gel antibacterial, mantener la distancia entre una y otra persona.



Durante el programa Enlace Ciudadano, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado, las secretarias de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, y la de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez presentaron el Plan de Regreso Responsable a la Escuela.



Los objetivos son salvaguardar la vida y salud de las comunidades educativas del estado de Quintana Roo, en el marco de la contingencia sanitaria y garantizar el derecho a la educación y el desarrollo de las capacidades integrales de los estudiantes quintanarroenses.



Desde este miércoles 25 de agosto en adelante, se hará un reporte los días martes y jueves de cada semana al Sistema de Monitoreo SEP-SEQ, así como un reporte diario de casos sospechosos o confirmados por la SESA y la SEQ, a partir del primer día de apertura de la escuela.



El ciclo escolar inicia el lunes 30 y para el retorno gradual a las clases presenciales se han desarrollado protocolos entre las que destaca la importancia de usar todas las medidas de prevención, como son el uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos, el uso del alcogel, mantener la distancia de cuando menos metro y medio, y se privilegiarán los espacios al aire libre.



Para darle seguimiento a todas las medidas y protocolos, así como cumplir con las disposiciones del Plan de Regreso Responsable a la Escuela, se instaló hoy el Comité Estatal de Salud en la Educación.



En la entidad hay 350 escuelas que no podrán regresar y trabajarán a distancia hasta que estén en condiciones.



El gobernador Carlos Joaquín reiteró que hay que seguir adelante, para avanzar en el cuidado de la salud, en la reactivación de las actividades y en la recuperación económica.



Al dar a conocer el ranking de colonias con más casos activos positivos de covid-19 del 15 al 21 de agosto, el titular del Ejecutivo dio a conocer que hay un repunte que preocupa en Othón P. Blanco, en donde 7 colonias de Chetumal tienen más casos.



La colonia Proterritorio ocupa el primer lugar y le sigue la Adolfo López Mateos. Villas del Mar, en Cancún, ocupa el tercer lugar, la región 95 el noveno y el centro de Tulum el décimo lugar.

alg