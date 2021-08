Buscará Morena consenso y diálogo con la oposición para construir acuerdos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reviró y aseguró que buscarán el consenso y el diálogo para la construcción de acuerdos con las fracciones de oposición, pero advirtió que no permitirán que se piense que la bancada mayoritaria “es el payaso de las cachetadas”.

Lo anterior, luego de la respuesta de los coordinadores de oposición del PAN, PRI y MC, que advirtieron, no permitirán que Morena se “agandalle” las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política simultáneamente y además este último órgano de gobierno pretenda encabezarlo los tres años de la 65 Legislatura.

El coordinador de Morena hizo referencia a la reunión plenaria de la coalición “Vamos por México” el fin de semana pasado en la que estuvieron presentes los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD quienes reiteraron que serán un bloque de contención y anunciaron que interpondrían una denuncia ante la Organización de Estados Americano (OEA) acusando una narco elección, situación que dijo, Mier no les gustó nada.

“Lo vamos hacer a través del consenso y del diálogo. Por eso, no me gustó nadita lo que hicieron los otros partidos el fin de semana, porque no es una buena manera de empezar y me genera, al interior del Grupo Parlamentario, al interior de la coalición, una inquietud de que se pueda pensar que nuestra coalición y nuestro partido es el payaso de las cachetadas”, advirtió Mier.

Sin embargo, el coordinador bajó la intensidad del amago sobre la creación de la megabancada, insistió en que es una propuesta y en que primero buscarán que se realice la sesión constitutiva del próximo domingo en donde alistan que el morenista Sergio Gutiérrez Luna, tome protesta como presidente de la Mesa Directiva, durante el primer año de la 65 Legislatura.

“Primero tenemos que reunirnos con nuestros aliados y después con los otros Grupos Parlamentarios. Vamos a ser respetuosos de la ley. Sólo lo que la ley nos establece”, reiteró el diputado federal por Puebla.

Subrayó que “por dignidad” no permitirán que lo que ocurrió el sábado pasado cuando panistas, priistas y perredistas lanzaron descalificaciones y denuestos contra Morena.

“Porque el fin de semana escuchamos denuestos, descalificaciones hacia el partido Morena, hacia la coalición, hacia el gobierno que encabeza Morena y nosotros no podemos permitir que el inicio de los trabajos legislativos sea en función de denuestos,” sostuvo.

Recalcó que por una cuestión de dignidad no lo permitirán, toda vez que representan a 21 millones de mexicanos.

“No lo vamos a permitir por muchas razones, primero, por un asunto de dignidad legislativa; segundo, por un asunto de respeto a la representación que cada uno de nosotros tenemos, pero lo más importante, a la decisión que tomó el pueblo de México para la conformación de la representación popular donde a la coalición de nosotros más de 21 millones de mexicanos le dieron su respaldo”, sostuvo Ignacio Mier.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

alg