Advierte INE que para revocación de mandato requieren forzosamente de presupuesto solicitado

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que, para la eventual realización de la consulta sobre revocación de mandato, requieren forzosamente del presupuesto que solicita, toda vez que en esta ocasión no cuentan “con viento de cola” como ocurrió en la consulta popular del 1 de agosto pasado.

Durante la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, el órgano electoral aprobó la Cartera Institucional de Proyectos y los indicadores que deberán formar parte de las bases generales del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal 2022.

Ahí, el consejero presidente, dejó claro que, para la eventual organización de una revocación de mandato, el INE tendrá que comenzar de cero y está planteando instalar más de 160 mil casillas para lo que requieren el acompañamiento de la Cámara de Diputados, que se garantice la suficiencia presupuestal para el ejercicio.

“Si queremos una revocación de mandato con todas las medidas de garantía que están establecidas en la Constitución y que sustentan el trabajo del INE, pues tiene que haber un acompañamiento del Poder Legislativo, siempre y cuando los ciudadanos y ciudadanas activen este nuevo mecanismo de participación establecido en el artículo 35 Constitucional”, señaló Córdova al recordar que sólo los ciudadanos pueden solicitar el plebiscito.

Añadió que, a diferencia de este año, en marzo de 2022 cuando se prevé que se realice el ejercicio, el INE no contará con recursos extraordinarios.

El INE prevé solicitar 5 mil 837 millones de pesos destinados para la eventual realización de la revocación de mandato y consulta popular del próximo año, esto como parte de su proyecto de presupuesto para 2022 que presentará a la Cámara de Diputados.

“Para que todo eso llegue a buen puerto, se requieren dos cosas: Primero, que la ciudadanía lo solicite… y… que el Poder Legislativo, acompañe la solicitud de este Instituto, porque a diferencia de lo que ocurrió en 2021, el INE para marzo del próximo año, cuando podría realizarse la revocación de mandato, no va a tener, permítanme esta expresión, el viento de cola que tuvimos en 2021 para poder hacer la Consulta Popular, que significó el haber realizado la elección federal”, advirtió.

Detalló que no va a haber una contratación previa de capacitadores asistentes electorales (CAES), ni de Supervisores Electorales (SE) “los vamos a tener que contratar de cero, no va a haber un grupo de ciudadanos que ya hayamos insaculado, visitado, capacitado y convencido para que vuelvan a participar con el INE en la Consulta Popular, no, para la Revocación de Mandato hay que comenzar de cero y esto es importante señalarlo”, reiteró Lorenzo Córdova.

alg