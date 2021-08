Regreso a clases en Jalisco tendrá 3 modalidades

Quien considere que no es conveniente enviar a sus hijos a las aulas el próximo 30 de agosto con el inicio de clases para el sistema de educación básica, puede incorporarles más adelante aunque ya esté avanzado el ciclo escolar 2021-2022, gracias al modelo flexible que se preparó en Jalisco que contempla tres modalidades: presencial, híbrido y a distancia.



"El que no quiera que sus hijos no regrese, puede tomar clases a distancia, no creo que haya una forma más clara y sencilla de acotar un debate que no polariza a Jalisco, polariza al mundo, son debates muy complejos y creo que la manera que tenemos de atemperar este debate es precisamente decirle a la gente que quien quiera que sus hijos regresen las escuelas de Jalisco están listas para recibirlos, quien considere que es mejor que se queden en casa, pueden tomar clases a distancia y regresar a las aulas en cualquier momento del ciclo escolar, es decir, no por iniciar a distancia tienes que quedarte a distancia todo el ciclo", insistió Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.



Además, dijo que este debate se repite tal y como sucedió cuando se anunció la apertura de espacios como estadios o cines y que de nueva cuenta, sabe que no se podrá coincidir con la opinión de todos, sin embargo destacó que los contagios continúan teniendo mayor incidencia en los lugares donde no se asegura la aplicación de los protocolos sanitarios contra el Covid-19 como lo fue en los antros y bares, lo cual fue atendido y se les obligó a cerrar todo el mes de agosto.



Adicionalmente comentó que los esfuerzos para garantizar que las escuelas y el personal docente estén listos para recibir a los alumnos ha sido el necesario para evitar brotes en los planteles.



"Evidentemente con todos los elementos de incertidumbre que pueda haber de cara con este proceso, sigo creyendo que es la decisión correcta porque seguir manteniendo a nuestros hijos lejos de sus aulas, de sus maestros y de sus compañeros, puede generar daños irreversibles y me parece que es momento de dar un paso al frente".



En la página oficial de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) se detalla cada una de las opciones de regreso a clases y los padres de familia deberán elegir cómo iniciarán el ciclo escolar sus hijos; en caso de que se decida por la distancia, deberá hacerlo de su conocimiento en el plantel que le corresponda.

No se puede condicionar ingreso a pago de cuota

La educación no debe estar condicionada al pago de cuotas o compra de uniformes o útiles en los planteles y quienes lo hagan, deben ser denunciados por los padres de familia con las autoridades educativas.



"Nadie puede condicionar a un joven a entrar a la escuela por un asunto de esta naturaleza, primero porque en Jalisco, el acceso a estos apoyos es universal (entrega de mochilas, útiles, uniformes y zapatos), si hubiera algún caso que no hubiera accedido a este programa por alguna razón, nadie puede impedirle el poder darse de alta en el ciclo escolar, y cualquier asunto de abuso o trato inadecuado yo les pido que nos ayuden a denunciarlo a la Secretaría de Educación", pidió el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez.



Las escuelas ya están preparadas para recibir a los alumnos, se han rehabilitado algunas, construido espacios en otras e incluso reemplazado lo robado o vandalizado, además de que el cien por ciento de los padres de familia que tienen hijos en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, ya recibieron los útiles, uniformes y zapatos.

alg