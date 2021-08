Fortalecerán atención de violencia contra las mujeres por incremento de casos derivados de la pandemia

Con la pandemia, la situación de aislamiento en casa y el desempleo que debieron enfrentar las mujeres, en donde de acuerdo con las cifras oficiales, del total de los despidos, al menos el 70 por ciento les corresponde a este género, en Jalisco se implementó el Código Violeta para atender los casos que fueron en aumento y que tan sólo en las líneas de atención de emergencias se incrementó de las 188 llamadas en promedio diario que se recibían previamente a llegar a recibir durante este 2021, 244 llamadas diarias.



Ante este panorama, el regreso a clases y las estrategias de reactivación económica son fundamentales para poder ofrecer a las mujeres un impacto positivo en las dinámicas familiares, destacó Paola Lazo Corvera, titular del el Sistema de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).



Es así que derivado del diagnóstico llevado a cabo por el SISEMH en donde se concluye falta de personal, necesidad de implementar sistemas que automaticen las demandas y se evite la revictimización al momento de presentar denuncias además de la creación de más centros de atención, debido a que solamente se tienen dos, uno en Guadalajara y otro en Puerto Vallarta y alcanzar convenios con los municipios para que destinen presupuesto y se cuenten con Unidades de Atención de Violencia Intrafamiliar (UAVI), se plantea la necesidad de que se destinen presupuestos para este fin además de que se presentó una iniciativa que esperan avance en un par de semanas.



En el 2019, se llevó a cabo el diagnóstico en las instancias de atención de violencia contra las mujeres, y entre los hallazgos se dio cuenta que los Centros de Justicia no dan al cien la atención que debieran otorgar por lo que se ven rebasados, por ejemplo, el centro de justicia en Guadalajara se construyó con una capacidad para atender a 80 mujeres diariamente aproximadamente, sin embargo, actualmente atiende entre 200 y 240 por día, lo que hace que los tiempos de atención sean muy prolongados, entre cuatro y ocho horas.



"Si nosotros pensamos que quienes van a asistir a estos centros de justicia para las mujeres son quienes han vivido alguna situación particular de violencia, el tener que estar ahí en ese tiempo tan largo y que en muchas ocasiones tiene que ser repetida con el MP y con la siguiente instancia, psicológica o con la trabajadora social, de alguna manera se generan situaciones de revictimización que pueden derivarse en violencia institucional y que tenemos que atender para que esta se transforme y no suceda", explicó Paola Lazo Corvera, titular del SISEMH.



Al personal que labora ahí, también se dará atención por el desgaste laboral ante el incremento de trabajo así como implementar sistemas de seguimiento que permitan sistematizar las denuncias y se vayan canalizando a las demás instancias que requieran conocer los hechos que se denuncian y no se tenga que pedir a la víctima que lo exponga una y otra vez.



Ante esto, se espera que puedan concretarse al menos ocho UAVI´s en el estado, teniendo como prioridad la región de Los Altos y Ciénega y se estarán realizando las gestiones con las nuevas administraciones municipales una vez que tomen protesta.



Los retrasos y el trabajo que también se ha visto rebasado en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en donde se requieren de peritajes y dictámenes que se integran en las carpetas de investigación, también han sido causa de la dilación en materia de atención a la violencia contra las mujeres, y por lo pronto, en este año, con recursos federales a través de la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) se contrató a profesionistas para apoyar en estos procesos con criminalistas, expertos en medicina legal, psicología, cuya bolsa para el pago de sus salarios asciende a dos millones 557 mil pesos.

Proponen OPD de Red de Centros de Justicia para las Mujeres

Derivado de las carencias y necesidades en la atención de la violencia contra las mujeres, se diseñó una iniciativa de ley para la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres cuyo objetivo será fortalecer la estructura presupuestal, administrativa y de gestión de los centros para que tengan la autonomía que permita caminar adecuadamente.



Paola Lazo Corvera, titular del Sistema de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) dijo que se busca ampliar esta red, primero con el centro que ya está por terminarse que tiene un avance del 70 por ciento de obra, que es el centro de Colotlán y pronto ampliar la red a alguno de los municipios del área metropolitana que tiene mayor incidencia también en violencia de género.



De acuerdo con los datos del Secretariado de Seguridad Pública, los municipios que registran alta incidencia en esta materia son Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque, por lo que se llevará a cabo el diagnóstico para definir cuál sería el siguiente Centro de Justicia que se construya.



Además, las mujeres que padecen violencia extrema y que requieren de refugiarse, pueden derivarse a alguno de los refugios que se tienen en la entidad, uno de atención integral municipal en Guadalajara y otro que atiende el gobierno estatal. Sin embargo, hay pocas mujeres que hacen uso de estos espacios que cuentan con atención jurídica, psicológica, contención individual o grupal y atención en crisis y pueden permanecer hasta por tres meses y se les da asesoría social y capacitan en oficios para que puedan conseguir empleo.



"Este refugio tiene capacidad para recibir alrededor de 24 familias, sin embargo al igual que los Centros de Justicia hay una falta de coordinación interinstitucional e intersectorial para fortalecer la operación del refugio, que desde que se creó en el año 2006, las instalaciones no han tenido el adecuado mantenimiento y equipamiento y entonces requieren del una intervención fuerte y urgente para que sean las instalaciones más cálidas y seguras para estas mujeres".



Añadió que hace falta también mayor difusión, que aunque no se dé a conocer, por razones de seguridad la ubicación, que sepan las víctimas de violencia extrema que hay estos espacios en donde pueden resguardarse de forma segura con sus hijos y que se les brindará el apoyo y acompañamiento necesario para hacer frente y salir de la situación que padecen.

alg