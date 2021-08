Exigen a INE bajar sueldos para tener recursos para revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los medios y altos mandos del Instituto Nacional Electoral (INE) se reduzcan el sueldo, con el propósito de que tengan los recursos necesarios para realizar, en marzo del próximo año, el ejercicio de revocación de mandato.

Los recursos solicitados por el INE son para el material necesario para llevar a cabo el ejercicio, además de la capacitación para funcionarios, entre otros.

“Lo otro es el INE, que también, para que no se lleve a cabo la revocación de mandato están pidiendo muchísimo dinero, creo que dos mil 500 millones de pesos, para que la gente diga: ‘no tiene caso, ¿por qué gastar tanto?’ son muy truculentos”, cuestionó el Presidente.

Incluso, señaló que aún el organismo tiene a miles de trabajadores, “nada más con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos que aporten el 25 y los de abajo no; los que ganen menos de 10 mil que no, pero de 10 mil a 100 mil, 25 por ciento, y de 100 mil pa’rriba, la mitad, y que no haya comidas ni bebidas, que le bajen a los honorarios y con eso alcanza”, sugirió el mandatario.

En la mañanera, el jefe del Ejecutivo consideró que también se puede pedir apoyo a los gobiernos estatales, municipales y ONG.

Además, dejó ver que, si el INE no cumple con este mandato constitucional, el gobierno podría convocar a la ciudadanía para que ayuden a organizarlo.