Creo en la honorabilidad de Anaya; señala Chertorivsky

Salomón Chertorivsky, ex coordinador del programa de gobierno de Ricardo Anaya durante su campaña presidencial de 2018, aseguró que cree en la honorabilidad del panista, en este contexto lamentó que en México no se pueda confiar en los procesos judiciales.

En entrevista posterior a su proceso de credencialización en el Palacio de San Lázaro como diputado federal de Movimiento Ciudadano, Chertorivsky refirió que en 2018 fue parte del equipo de Anaya durante su campaña presidencial y por ello respaldó la honorabilidad del queretano.

“En efecto, me tocó en la elección de 2018, coordinar el programa de gobierno y ser el economista de la campaña a propuesta de Movimiento Ciudadano, en ese momento del PRD y de Acción Nacional, lo he dicho, creo en la honorabilidad de Ricardo Anaya y que lamentable que este país en los procesos judiciales, sin la intervención del Ejecutivo, no podamos confiar.

En este contexto, consideró que se requieren de cambios y reformas a fin de transitar a un país en donde los tribunales actúen con absoluta pulcritud.

“Necesitamos un país en donde, cuando exista una falla, se pueda litigar, con toda seriedad, con toda pulcritud en tribunales, que lamentable que hoy no pueda ser así, pero hacía ahí es el país que tenemos que construir”, recalcó.

Lo anterior, luego de que el ex presidente nacional del PAN, acusó persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador, y anunció su exilio del país luego de que fue citado a una audiencia en el Reclusorio Norte, para comparecer como parte de la investigación sobre los presuntos sobornos que se dieron a diputados para la aprobación de la reforma energética durante el sexenio pasado.

