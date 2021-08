Covid-19: Suma Querétaro 27 muertes y 724 contagios en tan sólo 24 horas

El fin de semana arrojó 724 nuevos contagios de Covid-19 en el estado de Querétaro y 27 fallecimientos en personas que se encontraban graves en el hospital; entre ellos, una mujer de 27 años que no tenía enfermedades previas, informó la Secretaría de Salud de la entidad.

Querétaro presenta una ocupación de camas con ventilador del 35 por ciento y de 52 por ciento en camas sin ventilador, aunque algunos hospitales ya presentan saturación. Con base en la Red Negativa de Infecciones Respiratorias Aguas (IRAG), se tiene una ocupación de 46 por ciento.

Del total de casos activos en el estado, hay mil 224 pacientes con aislamiento y manejo domiciliario por presentar sintomatología leve, mientras que se tienen otros 305 hospitalizados, 99 de ellos se encuentran graves.

Hasta el momento, hay un acumulado de 79 mil 848 contagios, el 51 por ciento de ellos son mujeres. Se reportan 73 mil 217 altas y cinco mil 102 defunciones por el virus.

Las autoridades de salud invitaron a la población a no automedicarse y a prevenir la transmisión, con el correcto lavado de manos, uso de cubrebocas y mantener la sana distancia, sobre todo frente al regreso a clases presenciales este 30 de agosto.

Desde el año pasado se aprobaron diferentes reformas en el estado y en los 18 municipios para velar por el cumplimiento de algunas de las medidas, como respetar aforos máximos y el uso de cubrebocas.

El incumplimiento de esas medidas, en el municipio de Querétaro, pueden implicar multas de hasta 26 mil pesos y 36 horas de arresto. Sin embargo, el secretario de Gobierno municipal de Querétaro, Tonatiuh Cervantes Curiel, informó que en lo que va de la pandemia no hay sanciones contra personas que no usan el cubrebocas.

Esto se debe, a decir del funcionario capitalino, a que “hasta la fecha no ha sido necesario que se sancione a nadie por no usar el cubrebocas, generalmente las unidades Anti Covid-19 hacen un llamado respetuoso a que la gente utilice el cubrebocas, a menos que haya una negativa y hay un rechazo sería complejo no sancionar. Seguimos confiando en la conciencia y el nivel de organización de Querétaro”.