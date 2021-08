Ponen en adopción a 342 perritos y 78 mininos rescatados por la Brigada de Vigilancia Animal

Día a día, los brigadistas y veterinarios se esfuerzan en rescatar, atender médicamente, rehabilitar y entrenar a los perros que llegan a sus instalaciones, con el fin de que sean adoptados.

Por ello, extienden una invitación a los ciudadanos para ponerse en contacto con ellos, a través del teléfono 55 5208 9898 para solicitar una cita y conocerlos en persona o bien revisar el catálogo y ver qué mascotas les roba el corazón.

Una de las prioridades de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es encontrarles un hogar a los animales de compañía que son rescatados, es por eso que constantemente actualiza su catálogo de los amigos peludos, los cuales esperan con ansias, encontrar una familia que los llene del amor que se merecen.

La BVA señala que en algunas ocasiones, hay perros que roban el corazón del personal, por lo que encuentran una familia y un hogar permanente en sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco.

Tal fue el caso de Roñitas, que llegó cuando era un cachorro de apenas tres meses de edad, y con el que los médicos veterinarios zootecnistas hicieron un gran trabajo para tratar una dermatitis aguda y una fuerte desnutrición que presentaba.

Al paso de los días, los rescatistas, quienes se encuentran capacitados para entrenar de forma básica a los perros, trabajaron en el comportamiento de Roñitas, quien de forma inmediata acató los comandos de voz.

Mientras más pasó el tiempo, el perrito se encariñó con todo el personal de la Brigada de Vigilancia Animal y viceversa, a tal grado que ha vivido en sus instalaciones poco más de dos años.

Los animalitos están a la espera de una nueva oportunidades. FOTO: ESPECIAL

En palabras del Policía Primero, Alberto Celis Díaz, Encargado Operativo de la Brigada de Vigilancia Animal “Roñitas es un perro feliz, es un caso de éxito para nosotros, es el único perro que no damos en adopción, no porque no queramos, sino porque estamos fielmente convencidos de que él es muy feliz aquí, ya que es libre, todos lo quieren y él nos quiere a nosotros como su familia.”

Sin embargo, Roñitas no es el único perro que ha entablado una relación con el personal de la BVA; Bob es otro caso de éxito, él llegó tras ser rescatado en el oriente de la Ciudad de México.

“Los ciudadanos nos reportaron que había un perro en muy malas condiciones, ya que fue atacado por varios animales y su dueño no le dio la atención médica necesaria, sus heridas estaban tan mal cuidadas a tal grado que tuvo una infección sistémica”, dijo el Oficial Celis.

Costó trabajo su rescate, pero luego de algunos trámites, los uniformados lo llevaron a sus instalaciones, donde los médicos hicieron un trabajo excepcional, de tal forma que ya se encuentra mucho mejor, y aunque todavía le falta recuperarse un poco, ya tiene pelo, sus heridas han cerrado y su sociabilización es muy buena pues ya anda libre por su nueva casa y se ha dado a querer con todo el personal.

Estos son tan solo dos casos de éxito de recuperación, pero, así como Roñitas y Bob, hay más mascotas que se encuentran listas para tener una segunda oportunidad de formar parte de una familia amorosa.

La BVA cumplió, el pasado 20 de agosto, 16 años de creación y todo el personal que la conforma sigue con el firme compromiso y propósito de realizar acciones diarias en beneficio de los animales de compañía y la fauna silvestre que habita en la ciudad.

SSB