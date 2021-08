Pobladores de Tierra Caliente piden intervención de la ONU por conflicto armado

Habitantes de Tepalcatepec y Coalcomán solicitaron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales de Derechos Humanos, para que el gobierno de México frene la violencia en la que se encuentran inmersos al estar en medio de un conflicto armado.

A través de un pronunciamiento dirigido a la ONU y organismos internacionales, la población de rancherías y comunidades desplazadas por la violencia, y familias que brindan apoyo a los exiliados, denunciaron que desde hace dos años han quedado en medio de una sanguinaria ofensiva del crimen organizado.

"Por un lado, miles de familias han tenido que abandonar sus hogares y su patrimonio construido por décadas ante las amenazas, ataques y asedio del crimen organizado. Por otro, también estamos quienes hemos recibido a esas familias desplazadas y que han huido a diferentes municipios para refugiarse y buscar ayuda humanitaria", refiere el desplegado.

Las comunidades señalaron que los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec han sido el blanco de los criminales que les han robado la tranquilidad, su ganado, cultivos, casas, alimento y en algunos casos la vida.

"Nosotros no queremos más muertos, más heridos, ni más familias desplazadas, porque no somos gente de armas, somos agricultores, amas de casa, niños, profesionistas, comerciantes, jóvenes, estudiantes, jornaleros, ancianos y mujeres que lo único que defendemos es una vida digna, en paz y libertad", refiere el documento.

Los pobladores advirtieron que "cada vez hay menos alimentos y posibilidades de salir vivos; o nos matan los criminales o en poco tiempo el hambre y hasta el Covid-19, porque las familias tienen que vivir hacinadas en refugios, bodegas o casas".

Más de cinco mil familias han huido de la violencia en el "triángulo de la muerte"

La pugna entre grupos armados ha obligado a 5 mil familias de la Tierra Caliente a desplazarse desde sus lugares de origen a municipios aledaños para resguardarse de los enfrentamientos constantes.

El padre Gregorio López Gerónimo, activista que brinda apoyo a familias desplazadas consideró que la población de Aguililla, Coalcomán y Tepalcatepec, el "triángulo de la muerte", paga las consecuencias de la indiferencia del "Estado fallido".

El Padre "Goyo" indicó que tan solo del municipio de Coalcomán, 3 mil 500 personas tuvieron que salir en un día de ocho comunidades para evitar morir en el fuego cruzado.

Pero a nivel estado, son cinco mil los desplazados por la violencia, de los cuales, la organización "El Buen Samaritano" ha ayudado con documentos y abogados para pasar a Estados Unidos a cerca de 3 mil 500, mientras que otros mil 500 se encuentran en la frontera.

Una de estas familias desplazadas, arribó al municipio de Tepalcatepec donde se refugian en una vivienda prestada y reciben alimentos de "El Buen Samaritano".

Son tres mujeres de la tercera edad y un joven discapacitado que apoyados por vecinos, huyeron de su pueblo en Coalcomán.

"Nosotros no nos movíamos de ahí porque no teníamos cómo mover al niño, yo ya estoy grande y no puedo. Oíamos las balaceronas y nosotros rece y rece. Nos daba miedo porque la casa es de lámina, pensé que nos iban a matar", narró una de las ancianas de 91 años.

Disputa entre grupos armados crece

Durante el pasado fin de semana los enfrentamientos entre el grupo de civiles armados de Tepalcatepec y el grupo delictivo proveniente del estado de Jalisco, arreciaron en la zona colindante de Michoacán y dicha entidad vecina.

Los enfrentamientos que se prolongaron día y noche, dejaron un saldo de al menos 4 personas fallecidas.

El grupo originario de Tepalcatepec trozó la carretera que dirige hacia Jilotlán, Jalisco, para ejercer presión en las autoridades y que envíen seguridad a ese municipio.

Señalaron que células delictivas del cártel originario de Jalisco lograron ingresar al menos a tres comunidades aledañas, por lo que se encuentran rodeados de hombres armados, y advirtieron que si el mismo grupo irrumpe en la cabecera de Tepalcatepec, habrá una masacre en donde perderán la vida decenas de personas inocentes.