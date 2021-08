La compleja historia de Anaya vs AMLO: De "Ricky, Riquín, Canallín" a "es un mentiroso cobarde"

"López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope", se lee en un tuit publicado por el ex candidato a la presidencia de México en 2018, Ricardo Anaya, quien tacha al mandatario Andrés Manuel López Obrador de ser el presidente más mentiroso de la historia.

En el tuit acompañado de un video, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, arremetió contra Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter, en el que acusó al presidente de México de querer “meterlo a la cárcel con mentiras”, pues las autoridades iniciaron un proceso por las declaraciones que han hecho en contra del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya.

"¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?", se le escucha decir a Anaya, quien a la vez aseguró que dicho proceso se inició por ordenes de AMLO. Aclaró que de asistir al citatorio en el Reclusorio Norte, ya no podría salir, por lo que perdería sus derechos políticos.

Por ello, Anaya afirma que todo se trata de un “plan“ para sacarlo de la contienda presidencial en 2024, pues aseguro ser inocente y que sólo hay “dos testigos balines“ con argumentos en su contra, además señaló al gobierno de AMLO de haber alterado documentos para acusarlo de corrupción.

Asimismo, el ex candidato aseguro que López Obrador, lo quiere “fregar a la mala“, pues le estorba para sus planes de sucesión para el 2024, y no quiere que sea candidato.

Anaya señaló que el gobierno atenta contra la libertad de pensamiento y de expresión, pues dijo que el presidente “no soporta que lo critiquen”.

“Lo que está pasando es que si eres incómodo para un presidente que está obsesionado con tener todo el poder, que no soporta que lo critiquen… La salida es esa. Con un gobierno y un presidente así, México se está convirtiendo en un país en el que es un delito pensar diferente cierra comillas, aseguró.

Ante las acusaciones realizadas por Ricardo Anaya en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respondió de manera irónica y haciendo referencia al expresidente Vicente Fox “¿y yo por qué?, ¿yo qué tengo que ver con el citatorio?”.

Además, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, AMLO recordó que las acusaciones y denuncias que ha recibido Ricardo Anaya, fueron presentadas hace tiempo, “por sus propios compañeros de partido y esto se juntó con la acusación que hizo el ex director de Pemex, en donde señala a diferentes políticos por haber recibido dinero para la aprobación de la reforma energética“.

A la vez, el mandatario, pidió que Ricardo Anaya presente pruebas y hable con la verdad. Incluso, dijo que los grandes líderes políticos a lo largo de la historia han tenido que enfrentar acusaciones así y hasta pisar la cárcel.

“la elección es que hay que pensar en la política para servir al pueblo y no sólo en busca de ganancias y en subir puestos. No hay que buscar el poder por el poder o el dinero“, puntualizó.

¿De qué se le acusa ?

Es importante mencionar que en enero de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la judicialización de la denuncia que presentó Emilio Lozoya, ex director de Pemex, contra algunos ex funcionarios federales y políticos entre los cuales figura Ricardo Anaya.

El ex candidato a la presidencia en 2018, y otros ex funcionarios, fueron acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa, entre otros.

Dicha denuncia fue presentada por Lozoya como parte del proceso para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía en el caso Odebrecht.

Origen del conflicto Anaya vs AMLO

Este conflicto entre Ricardo y AMLO no es algo nuevo, los problemas entre ambos personajes políticos se remontan a 2018, cuando ambos eran aspirantes a la presidencia de México.

Las elecciones de 2018 estuvieron marcadas por las duras acusaciones entre Andrés Manuel López Obrador y el conservador Ricardo Anaya, los dos candidatos que durante la contienda encabezaron las encuestas.

Quienes durante los debates trataron temas de comercio e inversión, seguridad transfronteriza y derechos de los migrantes.

Sin embargo, en más de una ocasión, durante los debates y fuera de ellos, los temas a tratar, por momentos, se perdieron en el fondo y sobresalieron las formas, en un claro choque entre los candidatos, los insultos se hicieron presentes.

“Voy a cuidar mi cartera”, dijo López Obrador en un par de ocasiones, cuando su principal rival se le acercaba. A la vez, el candidato electo llamó a Anaya, “Ricky, Riquín, Canallín”, mientras este lo llamaba “farsante y mentiroso”.

Asimismo, AMLO llegó a asegurar que mientras el había fungido como Jefe de Gobierno (en la CDMX) aumentó como nunca la inversión extranjera”, dijo López Obrador, quien en varias ocasiones repitió que Anaya y Meade representaban “a la mafia del poder”.

Por su parte, Ricardo Anaya, contra atacó al ahora presidente, haciendo referencia a su edad y su manera de pensar. “Tu problema no es la edad, sino que tus ideas son muy viejas, tu problema no es que no hables inglés, sino que no entiendes al mundo”, le dijo el candidato por el PAN, a López Obrador, quien amortiguó argumentando que era el candidato con más experiencia política en la contienda.

Después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, Ricardo Anaya, se ha dedicado a realizar videos en los que asegura como es la vida cotidiana de los mexicanos y las presuntas fallas del gobierno actual ante las situaciones desfavorables de los mismos. Asimismo, el ex candidato, publica a través de sus distintas redes sociales, clips en los que señala a Andrés Manuel López Obrador de ser un mal gobernante.

Apoyo a Anaya

Luego de haber sido citado por la Fiscalía General de la República (FGR), Ricardo Anaya, anunció que saldrá del país debido a la que calificó como una persecución política por parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

"En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando", declaró.

Ante las declaraciones del ex candidato, viejos militantes del Partido Acción Nacional (PAN) unieron su voz y salieron en defensa del ex diputado.

Vicente Fox, ex presidente de México, Gustavo Madero, senador de la República; y Santiago Creel, diputado electo en las elecciones del 6 de junio, alzaron la voz y aseguraron que su apoyo está con Anaya.

Por su parte Santiago Creel escribió en sus redes sociales:

"Mi total solidaridad con Ricardo Anaya ante la persecución política que ha iniciado en su contra. La ley y la justicia deben ser instrumento para vivir pacíficamente y no para violentar derechos, ni callar críticas o encarcelar opositores", escribió.

Asimismo, Vicente Fox Quezada, dio "retuit" a Creel y agrego: "Todos estamos con Ricardo. Hasta donde tope!! Ya basta!!". Posteriormente, Madero Muñoz manifestó su solidaridad con el político y condenó el riesgo que corre bajo el gobierno de AMLO si alguien es un detractor de su ideología.

"Con gran preocupación debemos admitir que este gobierno se ha caracterizado por judicializar la política y politizar la justicia. Signos inequívocos del modelo autoritario y antidemocrático que en otros países latinoamericanos padecen. Mi solidaridad con Ricardo Anaya", expresó a través de su cuenta de Twitter.

EFVE