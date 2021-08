Inicia ciclo escolar 2021-2022 en Jalisco en educación media superior y bachillerato de altas capacidades intelectuales

En Jalisco, se inició este lunes el ciclo escolar 2021-2022 con el arranque de la modalidad del Bachillerato de Altas Capacidades Intelectuales con una primera generación de 60 alumnos, además de que también iniciaron clases presenciales en otros organismos públicos descentralizados de enseñanza en educación media superior y de educación técnica así como planteles particulares de todo el Estado.

Así, a partir de hoy estarán regresando a las aulas 126 mil 197 estudiantes y ocho mil docentes y se tienen inscritos a 330 mil alumnos para estos niveles de educación media superior y para el próximo 30 de agosto, se estará iniciando el retorno a las aulas en los niveles básicos, es decir, preescolar, primaria y secundaria, siempre y cuando los grupos no rebasen la capacidad del 50 por ciento del aforo en las aulas.

Respecto a la educación básica, de las 13 mil escuelas que hay en Jalisco, alrededor de ocho mil escuelas se proyecta que retornarán en modalidad presencial, gracias a las condiciones que tienen los grupos y el tamaño de sus aulas; en modalidad híbrida, se prevé que un tercio de la totalidad de las escuelas lo adopten, aunque eso se conocerá hasta que ya estén de regreso e iniciando el ciclo 2021-2022 y de acuerdo con encuestas, será un tercio de los padres de familia los que optarán por el modelo a distancia.

Respecto al Bachillerato de Altas Capacidades Intelectuales, señaló que este programa único a nivel nacional, que estará especializado en electrónica tiene a docentes capacitados en conocimientos de ciencias, artes, tecnología, matemáticas y humanidades. También tendrán laboratorios de Maker Space, un laboratorio de tecnologías de la comunicación y de la información, un science lab, art lab y en una segunda etapa se instalará un laboratorio de ultima generación de electrónica, un laboratorio STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y uno de realidad virtual.

El funcionario añadió que la convocatoria para integrarse a este programa de altas capacidades intelectuales se mantiene lo que resta del mes y se puede consultar a través de la página cecytejalisco.edu.mx

Durante su discurso, el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez, destacó que este ciclo escolar marcará la historia del Estado porque hay dudas e incertidumbre e incluso miedo al romper la pausa de la educación que ha obligado la pandemia durante un año y medio para el retorno a las aulas, pero el compromiso de cada quien para salir adelante, insistió, es lo que ayudará a salir bien librados.

"Por eso aquí el Gobierno de Jalisco en nuestro sistema de educación media superior estamos concentrados y no tenemos otra cosa en la cabeza que no sea el lograr un regreso seguro a las aulas, aquí no andamos distraídos haciendo grilla ni organizando manifestaciones, ni recabando firmas, distraídos en nada que no sea nuestra responsabilidad".