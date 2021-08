"Además de ser un mentiroso, es un cobarde": Anaya respondió fuerte a AMLO tras citatorio de la FGR

Tras las declaraciones del presidente López Obrador en la Conferencia Mañanera, en las que negó una persecución en contra de Ricardo Anaya, el político panista acusó al mandatario federal de ser "un cobarde".

Esta mañana, Anaya lanzó un video a través de su cuenta de Twitter, en el que acusó a López Obrador de ser el responsable del citatorio que recibió, por parte de la Fiscalía General de la República.

"Sí, me quiere fregar a la mala", dijo en el video en donde explica que en el citatorio le piden que se presente a una audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Además, dijo que los delitos que le imputan podrían acarrear una pena de hasta 30 años de prisión. "¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope", dijo el ex candidato a la presidencia de la República.

El presidente López Obrador se desmarcó de las acusaciones y dijo que las denuncias en contra del político panista fueron presentadas hace tiempo, "por sus propios compañeros de partido", acusaciones que se sumaron a los señalamientos que hizo el ex director de Pemex, en donde señala a diferentes funcionarios por haber recibido dinero para la aprobación de la reforma energética".

Anaya acusó a López Obrador de lanzar la piedra y esconder la mano

FOTO: Presidencia

"Es un mentirosos y un cobarde"

Ricardo Anaya contestó a través de su cuenta de Twitter sobre las declaraciones de AMLO. El panista ya no mandó un mensaje en video, pero sí escribió el fuerte calificativo contra el mandatario federal.

"Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano", se lee en el Tweet.

El ex candidato a la presidencia de la República había anunciado el sábado pasado que se iría de México, tras enterarse de las acusaciones en su contra, pero aún no se sabe si lo hará o cuándo tomaría esa decisión. López Obrador le pidió que, si tiene pruebas, acuda con las autoridades a presentarlas y se defienda.