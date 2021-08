PAN denuncia violaciones al proceso legislativo por parte de Morena

El PAN en el Congreso de la Ciudad de México denunció que el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Nazario Norberto, emitió convocatoria para sesión de esa comisión en conjunto con la de Planeación del Desarrollo, a cargo del panista, Federico Döring, pero sin la firma necesaria de este último.

Lo cual, dijo viola el procedimiento legislativo establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento del órgano legislativo.

Señaló que el objetivo “del morenista es aprobar el predictamen de reforma a la Constitución capitalina –iniciativa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum– que posterga la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, los dos instrumentos más importantes para la planeación del desarrollo de la Ciudad”.

La convocatoria a sesión de estas comisiones unidas, que se realizará mañana a las 10:00 horas, alude al artículo 193 del Reglamento del Congreso, que establece que “para el caso de sesiones extraordinarias la convocatoria será de 24 horas y será firmada únicamente por el Presidente de la Junta Directiva”, pero esta disposición no se refiere a sesiones de comisiones unidas, sino a sesiones de una sola comisión.

Las reuniones de comisiones unidas están reguladas en los artículos 196 y 197 del propio reglamento, y ninguno de estos artículos dispone que sólo el presidente de una de las comisiones unidas pueda convocar.

Döring, explicó este acto es muestra de un nivel de abyección de los diputados de Morena hacia la jefa de Gobierno que raya en lo vulgar.

“El problema no es que se humillen los diputados de Morena frente a la titular del Ejecutivo local, el problema es que pretenden humillar a todo el Poder Legislativo, poniéndolo de rodillas al violar su normatividad interna para cumplirle un capricho a Sheinbaum”, resaltó.

Mencionó que no le extraña que los morenistas violen la ley, pues en esta legislatura lo han hecho reiteradamente, pero sí le sorprende que sigan sin entender que violar la ley tiene consecuencias jurídicas.

Recordó que, en enero de 2020, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 121/2017, la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la CDMX por “violaciones en los procedimientos legislativos que dieron lugar a las normas”, por lo que no tiene la menor duda que, “si este asunto llegara a la Corte, Sheinbaum y Morena harán el ridículo y lo van a perder”.

Explicó que, el problema de fondo con la iniciativa ni siquiera radica en su pretensión de volver a aplazar la entrada en vigor de los dos instrumentos de planeación más importantes para la ciudad, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial (el Congreso ya había aprobado una reformar para aplazar la entrada en vigor, de 2019 a 2020), “en realidad, eso sólo es muestra de su incapacidad para elaborar el sistema de planeación que debió haber entrado en función desde el año pasado”.

“El problema de fondo es que “Sheinbaum mandó su iniciativa de reforma constitucional a finales de julio para que Morena se la aprobara inmediatamente, sin darse cuenta que la propia Constitución prohíbe que una reforma se presente y se apruebe en un mismo periodo”, añadió.

Agregó que tal pareciera que los diputados de Morena actúan como si no tuvieran voluntad propia, raciocinio propio, como si no fueran capaces de decirle a la jefa de Gobierno y a su secretario de Gobierno que hay cosas que no se pueden hacer, simplemente porque la ley no lo permite.

Concluyó recordando que no es la primera vez que Nazario Norberto convoca ilegalmente, sólo con su firma, a una reunión de comisiones unidas, pues en diciembre pasado hizo lo mismo en una reunión con la Comisión de Asuntos Político Electorales, que preside Jorge Triana Tena; “el proyecto de dictamen que se conoció en aquella sesión ilegal nunca se presentó en el pleno”.