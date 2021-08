Empresarios del Edomex piden regreso a clases presencial para reactivar economía

El tema escolar no puede considerarse como ajeno a las actividades económicas y sociales esenciales del país, por lo que el retorno a clases de manera presencial debe ser una opción para todos los padres de familia, aseguró Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem).

El dirigente empresarial precisó que alrededor del 40 por ciento de la actividad económica tiene un estrecho vínculo con los estudiantes y sus actividades cotidianas.

Destacó que la educación en México, que concentra más de 30 millones de estudiantes a nivel nacional, es un motor fundamental de muchas otras actividades relacionadas a la industria, el transporte, el comercio y los servicios.

“Hablamos de uniformes, transporte, servicio de gasolina, compras en supermercados, útiles escolares, todo tiene que ver con la educación y si bien no hablamos de obligar al regreso presencial, si debe ser una opción para absolutamente todos los padres de familia del país, se debe ofrecer retorno a las aulas en todas las escuelas públicas y privadas”.

En el Edomex, el número de alumnos que se tienen registrados son alrededor de 4.3 millones, de acuerdo con la Secretaría de Educación estatal.

El presidente de la Concaem recordó que al inicio de la pandemia en el país se tenían registradas más de 47 mil escuelas particulares a nivel nacional, de nivel preescolar hasta superior, de las cuales alrededor de 20 mil cerraron permanentemente, cambiaron de dueño o interrumpieron sus operaciones hasta que las condiciones económicas y operativas les permitan reincorporarse al sector productivo.

Según estadísticas de la Asociación de Escuelas Particulares del Edomex, en la entidad suman 450 las que han cerrado de manera definitiva, de las 4 mil 500 que había antes de la pandemia.

Sauza Martínez destacó que según datos del INEGI, en el último año tres millones de estudiantes salieron de escuelas particulares para inscribirse en el servicio público y 1.8 millones no iniciarán el siguiente ciclo escolar, “lo que evidencia crisis económica que se convierte en crisis social”.

Dijo que la reactivación económica de todos los sectores es un tema urgente e impostergable, si se quieren superar las cifras de pérdida de empleo e ingresos de la población y garantizar un retorno a condiciones de estabilidad.

El impacto económico ha sido brutal a lo largo del último año, pero adicional a esto, se corre un riesgo muy serio en materia de rezago educativo para el país, que no sería sorteable al menos en una década, señaló.

“Los números son abrumadores, en el 55 por ciento de los hogares del país no hay una computadora y el 44 por ciento no se cuenta con una conexión a internet. En definitiva, no tenemos la estructura para educar con calidad desde casa y en la mayor parte de los casos, los años escolares están siendo años perdidos”.