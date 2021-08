Diputados de Morena revisarán "con lupa” el presupuesto del INE: Aleida Alavez

Los diputados de Morena revisarán “con lupa” el presupuesto para el 2022 que solicitará el Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente los 5 mil 473.57 millones de pesos que pide para la realización de las consultas popular y la de Revocación de Mandato presidencial, afirmó la diputada Aleida Alavez Ruiz.

En entrevista con este diario, la también presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, criticó la intención anunciada del INE de emitir el próximo 27 de agosto los lineamientos de la consulta de Revocación de Mandato, pues dijo que, sin una ley reglamentaria de por medio, invadirán facultades del legislativo.

El pasado viernes, el INE anunció que solicitará a la Cámara de Diputados 18 mil 827.74 pesos de presupuesto para 2022, en el cual incluyen 5 mil 473.57 pesos por el costo de las eventuales consultas a la población.

“(Revisaremos) para qué piden todo ese recurso, y en todo caso ver qué se les quita porque luego piden hasta para sus churches, porque en realidad a veces no se justifica la operatividad”, dijo Alavez, quien es candidata a ser vicecoordinadora de la bancada.

Insistió que el INE, como todas las instituciones de este país, debe “apretarse el cinturón”; expuso que, a reserva de estudiar el proyecto de presupuesto, le parece excesivo el monto que piden para las consultas.

“Con el INE no se puede, no entienden la realidad que vive este país. Si de entrada no renuncian a sus salarios onerosos. Aquí los diputados venimos ganando lo mismo de la legislatura pasada sin mayores prestaciones, regresamos 2 mil millones de pesos al erario, a Hacienda, y cada vez hay menos gastos aquí…

“Somos servidores públicos, no nos podemos estar dando la vida reyes cuando afuera hay una realidad distinta, y eso es lo que no entiende el INE, son los únicos que contravinieron la disposición de los salarios máximos y no quisieron bajarse el salario”, dijo.

Sobre los lineamientos de la revocación de mandato que el llamado árbitro de la democracia emitirá el próximo 27 de agosto, señaló que estos no tendrán sustento legal porque el INE no puede emitir lineamientos ya que no hay una ley secundaria de por medio.

“En la jerarquía de las leyes -cualquier estudiante de derecho lo sabe- nuestra máxima ley es la Constitución, pero si un artículo constitucional no está reglamentado no tiene procedencia, no es exigible, no se opera, y así pasa con todos los artículos constitucionales.

“Entonces, me sorprende, me llama mucho la atención y sí me preocupa que ya se haya acostumbrado el presidente consejero a estar legislando cuando solo le corresponde operar”, apuntó.

El Congreso de la unión tiene casi 440 días de retraso en la aprobación de la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato. Sin embargo, la legisladora defendió que, “aunque estamos a destiempo en términos legislativos no estamos a destiempo en tiempos constitucionales, todavía tenemos hasta octubre para que salga la ley como tal”.

“Si los lineamientos tendrían que estar listos a finales de octubre no se entiende cuál es la prisa para que sin ley alguna se habilite legalmente el INE a actuar porque pretende emitir una legislación sin sustento alguno”, dijo.

El procedimiento para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual el mismo mandatario impulsa como un ejercicio de democracia participativa, debe iniciarse a finales de año.

Primero se debe presentar la solicitud dentro de los primeros quince días del mes de diciembre; de ser procedente, el INE emitiría la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud, esto es, alrededor de la primera semana de enero.

El paso final es la jornada de votación, la cual se realizaría a los sesenta días de expedida la convocatoria, la cual tendría lugar a principios de marzo del 2022.