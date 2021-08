SEPyC estima regreso presencial a clases del 75%, SNTE señala necedad

Mientras el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, dijo que con el cambio del semáforo epidemiológico de rojo a amarillo, en Sinaloa podrían regresar a clases presenciales el 75 por ciento de alumnos, el dirigente del SNTE 53, Fernando Sandoval señaló que volver a las aulas en estos momentos es una necedad.

Mejía López aseguró que el arranque del Ciclo Escolar 2021-2022, será al estilo sinaloense: “sin prisa, pero sin pausa por lo que para este 30 de agosto no se está convocando a todas las escuelas, ni a todos los niños, niñas y jóvenes, ni a todos los docentes.

Sólo podrán retomar las clases presenciales los centros educativos que estén en condiciones de hacerlo y donde además exista la voluntad de la comunidad educativa.

Indicó que esta primera fase focaliza a un universo de 1 mil 383 escuelas en Sinaloa, sin embargo la decisión aún se encuentra en esas comunidades educativas, pues en algunos casos existe la voluntad, pero los planteles aún no se encuentran en condiciones de aperturar.

Por su parte el dirigente magisterial señaló en el evento de entrega de insumos en la Escuela Secundaria General “Centenario de la Revolución”, en el fraccionamiento Campo Bello, en Culiacán, que el ciclo escolar 2021-2022 está garantizado pero no en forma presencial generalizada ya que en recorridos por las escuelas han constatado no hay condiciones todavía para regresar porque muchos planteles fueron saquedados, no hay ni pintarrones en muchas de los 6 mil planteles del nivel básico.

Sandoval Angulo dijo dar voz a sus 17 mil agremiados y 10 mil jubilados que han tenido una situación difícil en la pandemia porque iniciaron desde marzo del año pasado con clases en línea y han tenido muchos retos incluidos gastos de equipo y ahora con la situación de contagios y muertes que también los han alcanzado.

En el evento “la escuela somos todos”, el secretario de Educación en Sinaloa, Mejía López, ponderó la participación de la sociedad civil en apoyo a la comunidad educativa para un regreso “sin prisa, pero sin pausa”. Organizaciones civiles donaron 801 mil cubrebocas para las escuelas, y más de 3 mil 050 mascarillas para escuelas de la entidad, mismas que han levantado la mano para arrancar el ciclo escolar de manera presencial el próximo 30 de agosto.

Agradeció a la Red por la Educación, a Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa y al Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS), porque, “sin esperar que las buscáramos” se propusieron apoyar a los alumnos y docentes que se plantean un regreso a las aulas.

Los apoyos consisten en 3 mil 050 caretas donadas por el CCS (1 mil 400 para alumnos en edad preescolar y 1 mil 650 de adulto); 801 mil 500 cubrebocas por parte de la Red por la Educación, así como donaciones diversas y trabajo voluntario para rehabilitar escuelas. Con este acto de entrega simbólica, se anuncia además el reparto de 750 kits de limpieza por parte de SEPyC, paquetes que integran termómetros y gel antibacterial.

En el acto estuvieron presentes los dirigentes de las secciones 53 y 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Fernando Sandoval Angulo y Edén Inzunza Bernal, respectivamente, así como Bárbara Apodaca, por la Sociedad Botánica, Irving Salazar por la Red por la Educación, y el director del plantel, Joaquín Murillo.

dhfm