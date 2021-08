Nuestra solidaridad con Layda: Claudia Sheinbaum

Ante el recuento de votos en Campeche, que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su solidaridad con Layda Sansores, quien es la Gobernadora electa.

En videoconferencia de prensa, la mandataria criticó al órgano electoral.

“Tienen un conflicto interno, una crisis interna –el Tribunal Federal– y, aun así, están tomando estas decisiones.

“Nuestro apoyo, nuestra solidaridad a Layda; pero, además, estamos seguros que, en el recuento de votos, Layda va a salir –de nuevo– electa como gobernadora de Campeche, que es una gran mujer y que Campeche se merece un cambio”, afirmó.

La mandataria capitalina dijo estar de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteó una renovación total de este órgano electoral, así como del Instituto Nacional Electoral.

“Lo que hemos visto, no sólo ahora, sino históricamente, pues es que no haya parcialidad, desde el aval a fraudes electorales, que se hicieron en su momento, hasta ahora en donde es, me parece público y evidente, en donde hay una orientación para disminuir el número de diputados para Morena, como fue el caso de Azcapotzalco en la Ciudad de México o esta decisión del recuento en Campeche.

“¿Por qué digo que es parcial? Porque también tenemos conocimiento de que MORENA presentó solicitudes para recuento en algunos lugares y en esos casos no fue avalada esta decisión”, sostuvo.

La titular del Ejecutivo local afirmó que el objetivo de estos organismos ciudadanos es que sean imparciales y que las elecciones sean limpias, libres y democráticas.

“Nada más hay que recordar el 2006, el 2012, la compra de votos que hubo y la no actuación; y, ahora, pues este comportamiento. No es un asunto aquí de criticar una persona, criticar a la otra sino, sencillamente, que se haga una valoración de su actuación en el último periodo y que realmente, entre todos los mexicanos y mexicanas, busquemos que haya democracia en el país.

“Y hoy –tanto desde la Jefatura de Gobierno, como ciudadana– me parece que lo que buscamos es democracia, libertad de expresión en nuestro país, que no haya represión, pero en particular, en los temas electorales, pues que los organismos; primero, no sean un costo al erario, como lo son ahora con estos grandes sueldos, salarios que se ponen los consejeros; y, por otro lado, pues que actúen realmente como organismos imparciales y que se cumpla la constitucionalidad en términos de la imparcialidad y la democracia en nuestro país”, agregó.

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el recuento total de votos de la elección de gobernador de Campeche, donde la virtual ganadora fue la morenista Layda Sansores.

Con cuatro votos a favor y tres en contra, los magistrados resolvieron el recuento bajo el argumento de que los votos nulos de la elección estatal, son más que los de la diferencia entre el primero y segundo lugar.

alg