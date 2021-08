Michoacanos en EUA, piden que no desaparezca la Secretaría del Migrante

Michoacanos radicados en Estados Unidos, calificaron como un "retroceso" y una "torpeza" la intención de desaparecer la Secretaría del Migrante.

Recientemente, el legislador local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Alfredo Flores Vargas, presentó una iniciativa para reformar diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría del Migrante.

Ante la propuesta del legislador, el fundador del Frente Independiente por los Derechos Humanos de los Migrantes, Reveriano Orozco Sánchez, levantó la voz para advertir que no permitirán este “atropello”.

“Es una ofensa, creemos que no se vale y este tipo de torpezas no las vamos a aguantar, la secretaría tiene un papel importante en nuestras vidas, ya que Michoacán es de los estados con mayor presencia de paisanos en los Estados Unidos, entonces el que está en contra de los migrantes, lo está también contra la entidad”, expresó.

Orozco Sánchez puntualizó que no existe un estudio formal que indique cuántos michoacanos radican actualmente en los Estados Unidos, pero afirmó que la estimación de los colectivos migrantes apunta que son casi cinco millones de paisanos en EU, lo que convierte en la tercer entidad con más población en la unión americana.

En este sentido, refirió que de concretarse la desaparición de la secretaría que fue creada el 09 de enero del año 2008, se perderá la comunicación directa con el gobierno del estado y por consiguiente, el presupuesto para la comunidad se verá reducido.

El líder migrante, que se reconoció como militante de Morena, aseveró que no va a tolerar las "incoherencias" del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, dado que el diputado José Alfredo Flores es su suplente en la curul que dejó en el Congreso del Estado.

“No he podido ver a Alfredo Ramírez, ahorita solo está atendiendo a los ´busca chambas´ y nosotros no somos de esos, nosotros sí peleamos por los ideales y no nos vamos a callar”, dijo.

La peor administración

Orozco Sánchez, activista dentro de la comunidad michoacana migrante en Las Vegas, Nevada, calificó al actual titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez, como el "peor" que se ha tenido desde que se creó la dependencia.

Reveriano Orozco subrayó que, pese a que José Luis Gutiérrez es migrante, no estuvo a la altura de las circunstancias y no logró cumplir con los compromisos que se pactaron al inicio de la administración, por lo que no hay resultados a la vista, pero sí un fracaso contundente, lamentó.

Finalmente, ante la posibilidad de que en los Estados Unidos se logre una reforma migratoria, dudó de la capacidad del Gobierno del Estado para apoyar a los michoacanos en el país del norte.

DRV